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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı

    Türkiye'nin mahalle mahalle her yerindeki koronavirüs yoğunluğunu gösteren koronavirüs yoğunluk haritası özelliği, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulamasına eklendi.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulama güncellendi. Koronavirüs temasının takip edilmesi amacıyla geliştirilen uygulama şimdi de kullanıcılara koronavirüs yoğunluğunu gösteriyor.

    Yoğunluk haritası sayesinde Türkiye’nin her yerindeki koronavirüs yoğunluğunu görüntüleyebiliyoruz. Yoğunluk haritasını görüntülemek için uygulamayoı açıp sol alttaki harita değiştirme butonuna basmanız yeterli. Buna ek olarak Bluetooth teknolojisi ile kişiler arası etkileşim durum takibi eklendi. Son 14 gün içerisinde sosyal mesafeyi aştığınız kişi sayısını ve riskli kişilerle temas sayısını görebilmek mümkün. Bunun için sizde ve temasa girdiğiniz kişide uygulamanın güncel sürümünün yüklü olması ve Blueooth bağlantısının açık olması gerek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli numune alma kabini üretildi"

    Hayat Eve Sığar uygulamasının önceki sürümünde yalnızca bulunduğumuz konumun risk seviyesini görebiliyorduk. Yeni güncellemeyle daha detaylı bilgi alabiliyoruz. Nerede koronavirüsün yoğun olduğu konusundaki soru işaretleri de giderilmiş olacak. Bu özellikleri kullanabilmek için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    samuray_x (Salih Burak Eken) 27 dk.
    Hala çoğu hasta bilinmiyor ekonomiden dolayı sokağa çıkma yasağı konamıyor, insanların hastalık teşhisi koymak için hastanelere gitmeleri falan bekleniyor genel olarak garip bir ülkeyiz. İstanbul zaten potansiyel bir bomba.
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    II. Ceki (Sir Ceki) 29 dk.
    Yalnız bu harita sadece kalabalık yerleri mi gösteriyor yoksa virüs kapmış kişilerin bulunduğu konumlara göre mi oluşturulmuş?
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    @[email protected] (Ozgur can) 31 dk.
    İstanbul,gebze,kocaeli hattı berbat durumda.
    Bizde halen ne zaman normalleşcez diyoruz.Dünya sağlık örgütü haklı,dünya normalleşmekten çok uzakta bizde öyleyiz.
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    ezimuse (Muhammet ) 33 dk.
    Burdur'da yaşamaktan daha bi mutlu oldum şu an
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    hvvazengin 36 dk.
    İstanbul ve bir çok şehirler gerçekten çok üzücü Allah yardımcımız olsun
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    deoks 1 sa.
    İstanbul komple kaplanmış. Allah yardımcınız olsun.
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    Askaparta 1 sa.
    Yoğunlaşalım bu duruma.
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