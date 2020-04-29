Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulama güncellendi. Koronavirüs temasının takip edilmesi amacıyla geliştirilen uygulama şimdi de kullanıcılara koronavirüs yoğunluğunu gösteriyor.

Yoğunluk haritası sayesinde Türkiye’nin her yerindeki koronavirüs yoğunluğunu görüntüleyebiliyoruz. Yoğunluk haritasını görüntülemek için uygulamayoı açıp sol alttaki harita değiştirme butonuna basmanız yeterli. Buna ek olarak Bluetooth teknolojisi ile kişiler arası etkileşim durum takibi eklendi. Son 14 gün içerisinde sosyal mesafeyi aştığınız kişi sayısını ve riskli kişilerle temas sayısını görebilmek mümkün. Bunun için sizde ve temasa girdiğiniz kişide uygulamanın güncel sürümünün yüklü olması ve Blueooth bağlantısının açık olması gerek.

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Hayat Eve Sığar uygulamasının önceki sürümünde yalnızca bulunduğumuz konumun risk seviyesini görebiliyorduk. Yeni güncellemeyle daha detaylı bilgi alabiliyoruz. Nerede koronavirüsün yoğun olduğu konusundaki soru işaretleri de giderilmiş olacak. Bu özellikleri kullanabilmek için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.

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