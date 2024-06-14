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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka, üniversitelerde ders olarak okutulacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YÖK ve BTK Akademi iş birliğiyle, 2024-2025 güz döneminde bazı üniversitelerin müfredatına yapay zeka dersinin dahil edileceğini açıkladı.
    Yapay zeka, üniversitelerde ders olarak okutulacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın teknolojinin geleceğindeki vazgeçilmez yeri, tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Türkiye de gelişen yapay zeka teknolojilerini kullanmak ve ilerletmek için akademik düzeyde adımlar atıyor.

    YÖK ve BTK Akademi iş birliğiyle yapay zeka dersleri yeni müfredata eklenecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, BTK Akademi'nin altyapısının, eğitimlerinin ve derslerinin üniversiteler tarafından kullanılacağını belirtti. Bu ortak çalışmayla, üniversitelerde ihtiyaç duyulan yeni derslerin açılacağını ve bu derslerin hazırlanacağını söyledi.

    Uraloğlu, dijital teknolojiler ve yapay zekayla ilgili derslerin üniversitelerin müfredatına dahil edileceğini ve BTK Akademi'den alınan derslerin üniversite dışı kazanımlar olarak öğrencilerin transkriptlerine yansıtılmasının amaçlandığını vurguladı.

    Uraloğlu, ilk aşamada, yeni açılan ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların yapıldığını vurguladı. Uygun olabilecek ders eşleştirmeleri için taslak çalışmayı tamamladıklarını duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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