Yapay zeka, üniversitelerde ders olarak okutulacak

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın teknolojinin geleceğindeki vazgeçilmez yeri, tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. Türkiye de gelişen yapay zeka teknolojilerini kullanmak ve ilerletmek için akademik düzeyde adımlar atıyor.

YÖK ve BTK Akademi iş birliğiyle yapay zeka dersleri yeni müfredata eklenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, BTK Akademi'nin altyapısının, eğitimlerinin ve derslerinin üniversiteler tarafından kullanılacağını belirtti. Bu ortak çalışmayla, üniversitelerde ihtiyaç duyulan yeni derslerin açılacağını ve bu derslerin hazırlanacağını söyledi.

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Uraloğlu, dijital teknolojiler ve yapay zekayla ilgili derslerin üniversitelerin müfredatına dahil edileceğini ve BTK Akademi'den alınan derslerin üniversite dışı kazanımlar olarak öğrencilerin transkriptlerine yansıtılmasının amaçlandığını vurguladı.

Uraloğlu, ilk aşamada, yeni açılan ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların yapıldığını vurguladı. Uygun olabilecek ders eşleştirmeleri için taslak çalışmayı tamamladıklarını duyurdu.

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