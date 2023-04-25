Ünlü modelin hipergerçekçi dijital ikizi oluşturuldu: Sanal podyumlar yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Süper model Eva Herzigova dünyanın en tanınmış yüzlerinden birisine sahip. Model olarak çalıştığı 30 yılı aşkın süre boyunca dünyanın dört bir yanındaki podyumlarda, reklam kampanyalarında ve dergi kapaklarında yer alan isim şimdi, 50 yaşında. Ancak MetaHuman ile oluşturulan hipergerçekçi dijital ikizi ile sonsuza kadar sanal defilelerde boy gösterebilir.

Hellblade 2'nin yüz animasyonları olağanüstü gerçekçi gözükecek 1 ay önce eklendi

MetaHuman giderek yaygınlaşıyor

Eva Herzigova sanal prodüksiyon stüdyosu Dimension Studios ile birlikte yarattığı MetaHuman’i ile son derece doğru, üç boyutlu dijital ikizi sayesinde sonsuza kadar çalışma şansına sahip diyebiliriz. Yapılan basın açıklamasına göre Herzigova, 70 yüksek çözünürlüklü kamera ile tarandı ve gerçekçi dijital avatarın oluşturulmasına yardımcı olmak için “motion capture” çekimleriyle hareketleri kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Açıklamada şöyle deniyor: "Bu, oluşturulan Herzigova MetaHuman'ının yeniden giydirilebileceği, poz verebileceği, ışıklandırılabileceği, saçının ve makyajının yeniden şekillendirilebileceği, vücudunun ve yüz ifadelerinin hareket yakalama veya geleneksel animasyon kullanılarak canlandırılmaya hazır olduğu anlamına geliyor."

Tam Boyutta Gör MetaHuman teknolojisinin arkasında ise Epic bulunuyor. Epic, gerçekçi dijital insanlar yaratmayı kolaylaştırmak için MetaHuman'larını ilk kez 2021'de tanıttı ve o zamandan beri onları sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Bu arada Herzigová kendini MetaHuman'a dönüştüren tek önemli kişi değil: NBA süperstarı Luka Doncic,Eylül ayında kendisinin bir MetaHuman versiyonunu tanıttı. Ek olarak geçtiğimiz ay Hellblade 2'nin olağanüstü yüz animasyonları için MetaHuman teknolojisinin kullanıldığı açıklanmıştı. Hemen üstten o habere de ulaşabilirsiniz.

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