Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ünlü modelin hipergerçekçi dijital ikizi oluşturuldu: Sanal podyumlar yaklaşıyor

    Ünlü model Eva Herzigova, kendini Epic'in hipergerçekçi MetaHuman'larından birine dönüştürdü. Artık MetaHuman Eva Herzigova, sanal defileler ve dijital kıyafetlerin modellenmesi için kullanılabilir.
    Oy Ver
    Ünlü model, MetaHuman ile hipergerçekçi dijital ikizini oluşturdu Tam Boyutta Gör
    Süper model Eva Herzigova dünyanın en tanınmış yüzlerinden birisine sahip. Model olarak çalıştığı 30 yılı aşkın süre boyunca dünyanın dört bir yanındaki podyumlarda, reklam kampanyalarında ve dergi kapaklarında yer alan isim şimdi, 50 yaşında. Ancak MetaHuman ile oluşturulan hipergerçekçi dijital ikizi ile sonsuza kadar sanal defilelerde boy gösterebilir.

    MetaHuman giderek yaygınlaşıyor

    Eva Herzigova sanal prodüksiyon stüdyosu Dimension Studios ile birlikte yarattığı MetaHuman’i ile son derece doğru, üç boyutlu dijital ikizi sayesinde sonsuza kadar çalışma şansına sahip diyebiliriz. Yapılan basın açıklamasına göre Herzigova, 70 yüksek çözünürlüklü kamera ile tarandı ve gerçekçi dijital avatarın oluşturulmasına yardımcı olmak için “motion capture” çekimleriyle hareketleri kaydedildi.

    Ünlü model, MetaHuman ile hipergerçekçi dijital ikizini oluşturdu Tam Boyutta Gör
    Açıklamada şöyle deniyor: "Bu, oluşturulan Herzigova MetaHuman'ının yeniden giydirilebileceği, poz verebileceği, ışıklandırılabileceği, saçının ve makyajının yeniden şekillendirilebileceği, vücudunun ve yüz ifadelerinin hareket yakalama veya geleneksel animasyon kullanılarak canlandırılmaya hazır olduğu anlamına geliyor."
    Ünlü model, MetaHuman ile hipergerçekçi dijital ikizini oluşturdu Tam Boyutta Gör
    MetaHuman teknolojisinin arkasında ise Epic bulunuyor. Epic, gerçekçi dijital insanlar yaratmayı kolaylaştırmak için MetaHuman'larını ilk kez 2021'de tanıttı ve o zamandan beri onları sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Bu arada Herzigová kendini MetaHuman'a dönüştüren tek önemli kişi değil: NBA süperstarı Luka Doncic,Eylül ayında kendisinin bir MetaHuman versiyonunu tanıttı. Ek olarak geçtiğimiz ay Hellblade 2'nin olağanüstü yüz animasyonları için MetaHuman teknolojisinin kullanıldığı açıklanmıştı. Hemen üstten o habere de ulaşabilirsiniz.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    divinity original sin 2 definitive edition türkçe yama mavi duman kesici yazıcı çizgili çıkarıyor toyota proace city alınır mı word sayfa kopyalama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız