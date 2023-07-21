Epic Games yaz indirimlerinde önce çıkan oyunlar

Epic Games Store indirimleri başladı
Bu arada Epic tarafından sunulan indirim kampanyası 3 Ağustos tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında aynı zamanda şu anda mağazada bulunan her oyun ve eklenti için Epic Ödülleri de yükseltildi. Yüzde 10’a yükseltilen Epic Ödülleri sayesinde satın aldığınız oyunların bir kısmı hesabınıza iade edilecek. Örneğin, 300 TL’ye aldığınız oyundan hesabınıza 30 TL iade edilecek. Bu bakiyeyi Epic Store’daki diğer satın alımlarınızda da kullanabilirsiniz.
Epic Games yaz indirimleri oyun tavsiyesi
- Red Dead Redemption 2 (%67): 379,50 TL
- Star Trek: Resurgence (%25): 231,75 TL
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (%50): 275,62 TL
- EA SPORTS FIFA 23 Standard Edition (%75) 175 TL
- The Outlast Trials (%15): 228,68 TL
- Dead Island 2 (%25): 321,75 TL
- Death Stranding Director's Cut (%50): 164,50 TL
- Borderlands 3 (%85): 46,35 TL
- Cities: Skylines (%70): 84 TL
- Far Cry 6 Standard Edition (%75): 174,75 TL
- Alan Wake Remastered (%60): 19,60 TL
- Sid Meier’s Civilization VI (%90): 21,90 TL
- Crime Boss: Rockay City (30): 230,30 TL
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standard Edition (%80): 117,80 TL
- Battlefield 2042 (%70): 179,99 TL
- Ghost Recon Breakpoint Standard Edition (%80): 139,80 TL
- The Division 2 Warlords of New York Ultimate Edition (%70): 281,70 TL
- Dying Light Enhanced Edition (%70): 17,70 TL
- Fallout: New Vegas (%75): 24,75 TL
- STAR WARS Jedi: Survivor (%25): 899,99 TL
- Forspoken (%50): 349,50 TL
- A Plague Tale: Requiem (%50): 275 TL
- A Plague Tale: Innocence (%80): 50 TL
- Mass Effect Legendary Edition (%75): 149,99 TL
- It Takes Two (%60): 159,99 TL
- BioShock Infinite: The Complete Edition (%80): 18 TL
- Deathloop (%75): 134,75 TL
- Journey (%50): 60 TL TL
- Metro Exodus Standard Edition (%80): 37,40 TL
- Mafia: Definitive Edition (%65): 90,65 TL
- Mafia III: Definitive Edition (%67): 16,17 TL
- Mafia II: Definitive Edition (%67): 16,17 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)