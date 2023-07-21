Epic Games yaz indirimlerinde önce çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör Steam ve PlayStation Store’un ardından Epic Games de yaz kampanyasını başlattı. Epic Games Yaz İndirimleri 2023 kapsamında çok sayıda oyunda ciddi indirimler gerçekleşmiş durumda. Yüzde 75’e varan indirimler arasında hem klasik oyunlara hem de popüler ve yeni oyunlara yer veriliyor. Bizler de sizler için ön çıkan Epic Games oyun indirimleri önerisi hazırladık.

Epic Games Store indirimleri başladı

Bu arada Epic tarafından sunulan indirim kampanyası 3 Ağustos tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında aynı zamanda şu anda mağazada bulunan her oyun ve eklenti için Epic Ödülleri de yükseltildi. Yüzde 10’a yükseltilen Epic Ödülleri sayesinde satın aldığınız oyunların bir kısmı hesabınıza iade edilecek. Örneğin, 300 TL’ye aldığınız oyundan hesabınıza 30 TL iade edilecek. Bu bakiyeyi Epic Store’daki diğer satın alımlarınızda da kullanabilirsiniz.

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Epic Games yaz indirimleri oyun tavsiyesi

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