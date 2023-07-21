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    Epic Games yaz indirimlerinde önce çıkan oyunlar

    Oyuncular tarafından beklenen Epic Games Yaz İndirimleri 2023 başladı. Bizler de sizler için önce çıkan Epic Games indirimlerini derledik. İşte indirime giren oyunlar:
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    Epic Games yaz indirimleri Tam Boyutta Gör
    Steam ve PlayStation Store’un ardından Epic Games de yaz kampanyasını başlattı. Epic Games Yaz İndirimleri 2023 kapsamında çok sayıda oyunda ciddi indirimler gerçekleşmiş durumda. Yüzde 75’e varan indirimler arasında hem klasik oyunlara hem de popüler ve yeni oyunlara yer veriliyor. Bizler de sizler için ön çıkan Epic Games oyun indirimleri önerisi hazırladık.

    Epic Games Store indirimleri başladı

    Bu arada Epic tarafından sunulan indirim kampanyası 3 Ağustos tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında aynı zamanda şu anda mağazada bulunan her oyun ve eklenti için Epic Ödülleri de yükseltildi. Yüzde 10’a yükseltilen Epic Ödülleri sayesinde satın aldığınız oyunların bir kısmı hesabınıza iade edilecek. Örneğin, 300 TL’ye aldığınız oyundan hesabınıza 30 TL iade edilecek. Bu bakiyeyi Epic Store’daki diğer satın alımlarınızda da kullanabilirsiniz.

    Epic Games yaz indirimleri oyun tavsiyesi

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 5 saat önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    Forumdan Konular

    paranın üstüne yazı yazmak suç mu paytr güvenli mi şirket üzerine alınan araç kaç yıl satılamaz lnb osilatörleri alt gripin aç karnına içilir mi

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