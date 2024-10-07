Unreal Engine 5 artık Nvidia’nın “dijital insanlarına” sahip

Tam Boyutta Gör Seattle'da düzenlenen Unreal Fest 2024'te, Nvidia, Unreal Engine 5 üzerinde yapay zeka destekli dijital insanlar oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıracak yeni eklentilerinin duyurusunu yaptı. Bu yeni araçlar, geliştiricilerin MetaHuman karakterleri daha hızlı ve verimli bir şekilde üretmesine olanak tanıyacak. Özellikle Windows PC'lerde oyun tasarımı için geliştirilen bu eklentiler, Nvidia ACE platformu ile entegre olarak çalışacak.

Nvidia ACE, Unreal Engine 5'te

Nvidia ACE teknolojisi özellikle oyunların geleceği için oldukça önemli. Bilmeyenler için bu, dijital insanları hayata geçirebilen ve bunu yapay zeka destekli teknolojilerle yapan bir araçlar seti. Daha önceki demolarda görüldüğü gibi bu teknolojiler ile yapay zeka; karakterler ve diyaloglar oluşturuyor, metni sese dönüştürüyor, yüz animasyonları oluşturuyor ve daha fazlasını yapıyor. Bu teknolojiler ile örneğin NPC’ler, doğal diyalog kurulabilen ve canlı hissettiren karakterlere dönüşüyor.

Şimdi ise Nvidia ACE teknolojisi artık geliştiriciler için bir Unreal Engine 5 eklentisi haline geliyor. Nvidia, Unreal Engine 5 için üç yeni ACE eklentisini piyasaya sürdü. Bunlar Audio2Face-3D, Nemotron-Mini 4B Instruct ve Retrieval Augmented Generation (RAG) eklentisi. Bu eklentiler ile yapay zeka destekli dudak senkronizasyonu ve yüz animasyonları, interaktif karakter diyaloğu için yanıt oluşturma özellikleri ve karakter etkileşimlerini zenginleştirmek amacıyla bağlamsal bilgiler sağlama doğrudan Unreal Engine 5 üzerinde yapılabilecek.

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Bu eklentilerle beraber Unreal Engine 5 Renderer Microservice, Pixel Streaming teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli MetaHuman karakterlerini düşük gecikme süresiyle her cihaza aktarılabilir hale getiriyor. Nvidia’nın yeni eklentileri, yapay zeka destekli dijital insanların oyunlara ve uygulamalara entegrasyonunu kolaylaştırarak, düşük bellek kullanımı ve düşük gecikme süresi için optimize edilmiş mikro hizmetlerle birlikte geliyor. Ayrıca bulut tabanlı projeler için ölçeklenebilirlik sunuyor ve geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen araçlar ve kaynak kodları sağlıyor. Bu arada Autodesk Maya kullanıcıları da Nvidia’nın Audio2Face-3D Eklentisi’nden faydalanabilecek.

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Unreal Engine 5 artık Nvidia’nın “dijital insanlarına” sahip