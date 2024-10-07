Unreal Engine 5 artık Nvidia’nın “dijital insanlarına” sahip

Nvidia ACE, Unreal Engine 5'te
Nvidia ACE teknolojisi özellikle oyunların geleceği için oldukça önemli. Bilmeyenler için bu, dijital insanları hayata geçirebilen ve bunu yapay zeka destekli teknolojilerle yapan bir araçlar seti. Daha önceki demolarda görüldüğü gibi bu teknolojiler ile yapay zeka; karakterler ve diyaloglar oluşturuyor, metni sese dönüştürüyor, yüz animasyonları oluşturuyor ve daha fazlasını yapıyor. Bu teknolojiler ile örneğin NPC’ler, doğal diyalog kurulabilen ve canlı hissettiren karakterlere dönüşüyor.
Şimdi ise Nvidia ACE teknolojisi artık geliştiriciler için bir Unreal Engine 5 eklentisi haline geliyor. Nvidia, Unreal Engine 5 için üç yeni ACE eklentisini piyasaya sürdü. Bunlar Audio2Face-3D, Nemotron-Mini 4B Instruct ve Retrieval Augmented Generation (RAG) eklentisi. Bu eklentiler ile yapay zeka destekli dudak senkronizasyonu ve yüz animasyonları, interaktif karakter diyaloğu için yanıt oluşturma özellikleri ve karakter etkileşimlerini zenginleştirmek amacıyla bağlamsal bilgiler sağlama doğrudan Unreal Engine 5 üzerinde yapılabilecek.
Bu eklentilerle beraber Unreal Engine 5 Renderer Microservice, Pixel Streaming teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli MetaHuman karakterlerini düşük gecikme süresiyle her cihaza aktarılabilir hale getiriyor. Nvidia’nın yeni eklentileri, yapay zeka destekli dijital insanların oyunlara ve uygulamalara entegrasyonunu kolaylaştırarak, düşük bellek kullanımı ve düşük gecikme süresi için optimize edilmiş mikro hizmetlerle birlikte geliyor. Ayrıca bulut tabanlı projeler için ölçeklenebilirlik sunuyor ve geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen araçlar ve kaynak kodları sağlıyor. Bu arada Autodesk Maya kullanıcıları da Nvidia’nın Audio2Face-3D Eklentisi’nden faydalanabilecek.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100833/nvidia-ace-digital-human-ai-technology-is-now-an-unreal-engine-5-plugin/index.html https://developer.nvidia.com/blog/simplify-and-scale-ai-powered-metahuman-deployment-with-nvidia-ace-and-unreal-engine-5/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.