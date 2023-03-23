Hellblade 2'nin yüz animasyonları MetaHuman teknolojisi ile olağanüstü seviyede

Tam Boyutta Gör Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC 2023) kapsamında Epic Games, gerçekleştirdiği uzun mu uzun State of Unreal sunumu ile Unreal Engine 5.2 ve kapsamlı Unreal Engine teknolojilerini gözler önüne serdi. Sunum sırasında Ninja Theory tarafından geliştirilen Senua's Saga: Hellblade 2’nin olağanüstü animasyonları ise tek kelimeyle büyüledi.

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Hellblade 2, MetaHuman teknolojisini kullanacak

Senua's Saga: Hellblade 2'nin yüz animasyonları Unreal Engine'in MetaHuman teknolojisi ile açıkça başka bir seviyeye erişmiş. MetaHuman hakkında Epic'in baş teknoloji sorumlusu Kim Librerim, "Bulutta barındırılan bu araç, bir RPG karakter yaratıcısının basitliğiyle ancak daha önce hiç görmediğiniz bir gerçekçilik ve özelleştirme düzeyiyle oyununuz veya deneyiminiz için fotogerçekçi dijital insanlar oluşturmanıza olanak tanıyor" dedi.

Ninja Theory tarafından geliştirilen Hellblade 2’de Senua'ya can veren Melina Juergens, MetaHuman teknolojisinin nasıl çalıştığını göstermek için etkinlikte sahneye çıktı. Yüz animasyonlarının elde edilmesi için ise sadece bir iPhone kullanılması dikkat çekti. Sonuç ise muazzam seviyede. Unreal Engine'in MetaHuman teknolojisi, bu basit görüntüleri işleyip bir 3D modele ayrıntılı yüz animasyonları uygulayarak korkuyu, öfkeyi ve daha ince mimikleri pek düzenlemeye gerek kalmadan aktarabiliyor. MetaHuman teknolojisinin sunduklarını tam olarak görebilmek için iki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

Öte yandan Ninja Theory ve stüdyonun sahibi Microsoft, Hellblade 2'yi Aralık 2019'da The Game Awards'ta duyurmuştu. Ninja Theory kurucu ortağı Tameem Antoniades, Haziran 2021'de yayınlanan bir kamera arkası videosunda "Hellblade bizim için çok özeldi ve düz bir devam oyunu yapmak istemedik, ekstra özel bir şey yapmak istedik” ifadelerini kullanarak uzayan sürece işaret etmişti. Aralık 2021’de ise Hellblade 2'den bir oynanış videosu da paylaşılmıştı. O zamandan beri oyun sessizliğe gömülmüştü fakat Hellblade 2’nin ne zaman çıkacağı halen açıklanmış değil. Windows PC ve Xbox Series X'e çıkacak olan Senua's Saga: Hellblade 2’nin bu yıl içinde piyasaya adım atması bekleniyor.

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Hellblade 2'nin yüz animasyonları olağanüstü gerçekçi gözükecek