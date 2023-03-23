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    Hellblade 2'nin yüz animasyonları MetaHuman teknolojisi ile olağanüstü seviyede

    Epic Games, Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC 2023) kapsamında State of Unreal sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sırasında Senua's Saga: Hellblade 2’nin olağanüstü animasyonları gösterildi.
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    Hellblade 2'nin yüz animasyonları olağanüstü gerçekçi gözükecek Tam Boyutta Gör
    Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC 2023) kapsamında Epic Games, gerçekleştirdiği uzun mu uzun State of Unreal sunumu ile Unreal Engine 5.2 ve kapsamlı Unreal Engine teknolojilerini gözler önüne serdi. Sunum sırasında Ninja Theory tarafından geliştirilen Senua's Saga: Hellblade 2’nin olağanüstü animasyonları ise tek kelimeyle büyüledi.

    Hellblade 2, MetaHuman teknolojisini kullanacak

    Senua's Saga: Hellblade 2'nin yüz animasyonları Unreal Engine'in MetaHuman teknolojisi ile açıkça başka bir seviyeye erişmiş. MetaHuman hakkında Epic'in baş teknoloji sorumlusu Kim Librerim, "Bulutta barındırılan bu araç, bir RPG karakter yaratıcısının basitliğiyle ancak daha önce hiç görmediğiniz bir gerçekçilik ve özelleştirme düzeyiyle oyununuz veya deneyiminiz için fotogerçekçi dijital insanlar oluşturmanıza olanak tanıyor" dedi.

    Ninja Theory tarafından geliştirilen Hellblade 2’de Senua'ya can veren Melina Juergens, MetaHuman teknolojisinin nasıl çalıştığını göstermek için etkinlikte sahneye çıktı. Yüz animasyonlarının elde edilmesi için ise sadece bir iPhone kullanılması dikkat çekti. Sonuç ise muazzam seviyede. Unreal Engine'in MetaHuman teknolojisi, bu basit görüntüleri işleyip bir 3D modele ayrıntılı yüz animasyonları uygulayarak korkuyu, öfkeyi ve daha ince mimikleri pek düzenlemeye gerek kalmadan aktarabiliyor. MetaHuman teknolojisinin sunduklarını tam olarak görebilmek için iki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

    Öte yandan Ninja Theory ve stüdyonun sahibi Microsoft, Hellblade 2'yi Aralık 2019'da The Game Awards'ta duyurmuştu. Ninja Theory kurucu ortağı Tameem Antoniades, Haziran 2021'de yayınlanan bir kamera arkası videosunda "Hellblade bizim için çok özeldi ve düz bir devam oyunu yapmak istemedik, ekstra özel bir şey yapmak istedik” ifadelerini kullanarak uzayan sürece işaret etmişti. Aralık 2021’de ise Hellblade 2'den bir oynanış videosu da paylaşılmıştı. O zamandan beri oyun sessizliğe gömülmüştü fakat Hellblade 2’nin ne zaman çıkacağı halen açıklanmış değil. Windows PC ve Xbox Series X'e çıkacak olan Senua's Saga: Hellblade 2’nin bu yıl içinde piyasaya adım atması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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