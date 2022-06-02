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    Ünlü şarkıcı Kanye West'ten NFT hamlesi

    Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Kanye West, NFT ve metaverse projeleri için ticari marka başvurusu yaptı.                                                  
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    Ünlü şarkıcı Kanye West'ten NFT hamles
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    NFT sektörünün hızla gelişme kaydetmesi ile beraber bu alandaki çalışmalarda hız kazandırmış durumda. Özellikle son dönemde NFT alanında hedef kitleleriyle etkileşim kurmanın yeni yollarını arayan kullanıcılar, NFT odaklı ticari marka başvurularını artırdı. Bu kez ticari marka başvurusunda bulunan isim Kanye West oldu.

    Rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West'in Mascotte Holdings Inc. şirketi, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine 17 ticari marka başvurusunda bulundu. Bu başvuruların içerisinde NFT ve metaverse ürünlerinin olduğu da belirtildi.

    Ticari marka başvuruları ile ilgilenen Josh Gerben resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde açıklama yaptı: 

    “Kanye West, YEEZUS adına 17 yeni ticari marka başvurusu yaptı. Başvurular, YEEZUS markalı eğlence parkları, NFT'ler, oyuncaklar ve daha fazlasını başlatma niyetini gösteriyor”

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne yapılan başvurular, Blockchain tabanlı NFT’leri, varlıkları, para birimleri ve token’ları içeriyor.

    Son olarak belirtmek gerekire ünlü NFT projeleri giderek daha popüler hale geldikçe, ticari marka başvuruları da ünlülerin ilgisini çekmeye başladı. Nisan ayında, David Beckham, metaverse ve NFT odaklı 3 ile ilgili ticari marka başvurusunda bulunmuştu.

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    biembo 6 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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