Robotu Sophia, NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü

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Hemen hemen birçok ünlü isim NFT sektörüne adım atmış durumda. Bu kez NFT dünyasına adım atan isim ise Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen robot Sophia oldu. Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen robot Sophia, “Baby Singularities” adlı NFT koleksiyonunu OpenSea’de piyasaya sürdü.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen robot Sophia’nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, popüler NFT platformu OpenSea’de Baby Singularities adlı NFT koleksiyonunu yayınladığını duyurdu.

Dünyanın ilk vatandaşlık kazanan robotu olması, Tonight Show ve Good Morning Britain programlarına katılmasıyla ün kazanan Sophia, projede sanatçı Percy Lau ile iş birliği yaptı. Söz konusu koleksiyon Sophia’nın resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde duyuruldu:

Sophia’nın NFT koleksiyonu, her biri uzak geleceğin bir tahminini ortaya çıkarmak için tasarlanmış. NFT sahiplerine, Sophia’nın yapay zeka ve metaverse’lerine premium erişim hakkı verilecek. Bilindiği üzere Sophia’nın önceki NFT iş birliklerinde milyonlarca satış gerçekleştirmişti.

Son olarak Sophia’nın metaverse’ü makinelerin “uyanmaya” başladığı 2042 yılını keşfeden sinematik bir bilim kurgu hikayesine dayanan NFT tabanlı bir oyun ortamı ve pazar yeri olarak başlayacak.

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