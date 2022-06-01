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    Robotu Sophia, NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü

    Dünyanın vatandaşlık kazanan ilk robotu Robot Sophia, NFT dünyasına adım attı. 12 parçadan oluşan NFT koleksiyonunu Opensea'de satışa sundu.                                
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    Robot Sophia’dan NFT koleksiyonu: Baby Singularities
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    Hemen hemen birçok ünlü isim NFT sektörüne adım atmış durumda. Bu kez NFT dünyasına adım atan isim ise Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen robot Sophia oldu. Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen robot Sophia, “Baby Singularities” adlı NFT koleksiyonunu OpenSea’de piyasaya sürdü.

    Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen robot Sophia’nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, popüler NFT platformu OpenSea’de Baby Singularities adlı NFT koleksiyonunu yayınladığını duyurdu. 

    Dünyanın ilk vatandaşlık kazanan robotu olması, Tonight Show ve Good Morning Britain programlarına katılmasıyla ün kazanan Sophia, projede sanatçı Percy Lau ile iş birliği yaptı. Söz konusu koleksiyon Sophia’nın resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde duyuruldu:

    Sophia’nın NFT koleksiyonu, her biri uzak geleceğin bir tahminini ortaya çıkarmak için tasarlanmış. NFT sahiplerine, Sophia’nın yapay zeka ve metaverse’lerine premium erişim hakkı verilecek. Bilindiği üzere Sophia’nın önceki NFT iş birliklerinde milyonlarca satış gerçekleştirmişti.

    Son olarak Sophia’nın metaverse’ü makinelerin “uyanmaya” başladığı 2042 yılını keşfeden sinematik bir bilim kurgu hikayesine dayanan NFT tabanlı bir oyun ortamı ve pazar yeri olarak başlayacak.

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    daysleeperxp 18 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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