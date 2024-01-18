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    Anlık Bildirim

    Until Dawn oyununun film uyarlaması için hazırlıklara başlandı

    Video oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor. 2015 yapımı korku oyunu Until Dawn'ın film uyarlaması için hazırlıklara başlandı; Filmin senaristi ve yönetmeni açıklandı
    Until Dawn filmi için hazırlıklara başlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artan video oyun uyarlamalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Don't Breathe ve Carrie yeniden çevrimi gibi korku filmleriyle tanınan Screen Gems stüdyosu ile güçlerini birleştiren PlayStation Productions, 2015 yapımı korku oyunu Until Dawn'ın film uyarlaması için hazırlıklara başladı.

    Supermassive Games tarafından geliştirilen Until Dawn, gerek konusu gerekse yapısı itibarıyla sinemaya uyarlanmaya son derece elverişli bir oyun. Çünkü zaten oyunun kendisi interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Yani oyun zaten klasik bir teen slasher filmi gibi işliyordu. Bu yüzden şimdi ortaya bir film uyarlaması çıkarmak hiç de zor olmayacaktır.

    Until Dawn Filmini David F. Sandberg Yönetecek

    Until Dawn'ın film uyarlaması şu anda senaryo aşamasında. Senaryonun Blair Butler (The Invitation) tarafından yazılan ilk taslağı, şu sıralar Gary Dauberman tarafından yeniden yazılıyor. Gary Dauberman, Annabelle ve It gibi korku filmlerinin senaristi olarak tanınıyor. Öte yandan filmi kimin yöneteceği de belli oldu. Until Dawn filminin yönetmen koltuğunda David F. Sandberg oturacak.

    Kariyerine korku türünde başlayan ve Light Out, Annabelle 2 gibi filmlere imza atan David F. Sandberg, daha sonra DC Films'e geçerek Shazam! filmlerine imza atmıştı. Hayal kırıklığı yaratan ikinci Shazam! filminin ardından DC ile yollarını ayıran Sandberg, Until Dawn filmiyle korku türüne dönüş yapacak.

    Rami Malek, Hayden Panettiere, Meaghan Martin, Brett Dalton, Jordan Fisher, Nichole Bloom ve Peter Stormare gibi Hollywood oyuncuları Until Dawn'ın karakterlerine hem sesleri hem de motion capture teknolojisyle hayat vermişti. Şimdi bu oyuncuların film projesinde de yer alıp almayacağı merak konusu. Ancak özellikle aradan geçen sürede Oscarlı bir oyuncuya dönüşen Rami Malek'in bu projeye ikna edilmesi biraz zor görünüyor. Yine de oyunda yer alan birkaç oyuncunun filmde de bu rolleri tekrarladığını görmek çok da şaşırtıcı olmayacaktır

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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