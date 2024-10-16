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Tam Boyutta Gör Supermassive Games tarafından geliştirilen ve PlayStation’ın kült oyunlarından biri haline gelen Until Dawn'ın film uyarlaması için vizyon tarihi açıklandı. Yakın tarihte çekimleri tamamlanan yapım, oyunun 2025’teki 10’ncu yıldönümünden hemen önce 25 Nisan‘da izleyicilerle buluşacak.

Until Dawn filminin vizyon tarihi açıklandı

Bilmeyenler için Supermassive Games tarafından geliştirilen Until Dawn, gerek konusu gerekse yapısı itibarıyla korku oyunu hayranları arasında kült bir favori haline geldi. Çünkü zaten oyunun kendisi interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu.

Geçtiğimiz ocak ayında Sony’nin Until Dawn filmi için çalışmalara başladığı belirtilmişti. Kısa sürede kadrosu tamamlanan proje, yaklaşık 2 ay önce çekimlere başlamıştı. Merakla beklenen filmin yönetmeni David F. Sandberg, geçtiğimiz günlerde filmin çekimlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Böylece Sony, bir projeyi daha beyaz perdeye taşımaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

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Senaryosu Gary Dauberman (O, Annabelle) tarafından kaleme alınan uyarlamanın başrollerinde Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A’zion ve Maia Mitchell yer alıyor. Peter Stormare de film versiyonunda Dr. Hill rolünü tekrar canlandıracak.

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