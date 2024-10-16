Until Dawn filminin vizyon tarihi açıklandı
Bilmeyenler için Supermassive Games tarafından geliştirilen Until Dawn, gerek konusu gerekse yapısı itibarıyla korku oyunu hayranları arasında kült bir favori haline geldi. Çünkü zaten oyunun kendisi interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu.
Geçtiğimiz ocak ayında Sony’nin Until Dawn filmi için çalışmalara başladığı belirtilmişti. Kısa sürede kadrosu tamamlanan proje, yaklaşık 2 ay önce çekimlere başlamıştı. Merakla beklenen filmin yönetmeni David F. Sandberg, geçtiğimiz günlerde filmin çekimlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Böylece Sony, bir projeyi daha beyaz perdeye taşımaya bir adım daha yaklaşmış oldu.
Senaryosu Gary Dauberman (O, Annabelle) tarafından kaleme alınan uyarlamanın başrollerinde Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A’zion ve Maia Mitchell yer alıyor. Peter Stormare de film versiyonunda Dr. Hill rolünü tekrar canlandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.