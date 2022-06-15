Uygulamalar önümüzdeki yıllarda mobil oyunlardan daha fazla gelir getirecek

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Mobil oyunlar, konsol ve PC için yapılan tüm projelerin toplamından kat kat daha fazla para getiren büyük bir bağımsız pazar haline gelmiş durumda. Sensor Tower analistleri bu pazarın büyümeye devam edeceğinden eminler, ancak önümüzdeki yıllarda ciddi bir rakibi olacak.

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Uzmanlar mobil pazara ilişkin beş yıllık tahminde bulundular. Hazırlanan rapora göre kullanıcıların 2026 yılında mobil uygulamalara ve oyunlara harcadığı para yıllık 233 milyar dolara ulaşacak. App Store tek başına 161 milyar dolar gelir elde ederken, Google Play Store ise 72 milyar dolar ile biraz daha mütevazı bir rakamda kalacak.

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2024 dönüm noktası olacak

Mobil oyunlar şu anda uygulamalara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla para getiriyor, ancak analistlere göre önümüzdeki yıllarda işler değişecek. App Store'daki uygulamaların, oyunlardan daha fazla gelir getireceği (62 milyar dolara karşı 63 milyar dolar) 2024 yılının dönüm noktası olacağı belirtiliyor.

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Analistlere göre 2026'ya kadar App Store'da oyunlardan elde edilen gelirin payı %43'e düşecek. Google Play'de ise durum daha farklı. Yapılan hesaplamlar 2026'da mobil oyunların Google'ın mağaza gelirinin %63'ünü oluşturacağını gösteriyor. Ancak bu rakam uygulamalar lehine giderek azalacak.

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Uygulamalar mobil oyunlardan daha fazla gelir getirecek