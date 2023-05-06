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    Uygun fiyatlı AMD Ryzen 3000G APU'lar yolda: İşte detaylar

    Günümüzde tüm odağını Ryzen 7000 ve 3D V-Cache işlemcilere çeviren AMD, 2019 yılında piyasaya çıkan AMD Ryzen 3000G APU'ların üretimini arttırabilir. İşte detaylar 
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    Uygun fiyatlı AMD Ryzen 3000G APU'lar yolda: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Çin'den gelen yeni raporlara göre AMD, alt seviye PC pazarına yönelik Ryzen 3000G APU ailesinin üretimine devam etmeyi planlıyor. 12nm Zen+ mimarisine dayalı AMD Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 3200G ve Athlon 3000 işlemciler, AM4 uyumlu A320 ve B450 serisi anakartlar ile birlikte sunulacak. İşte detaylar

    AMD Ryzen 3000G işlemciler geri dönüyor

    Hatırlayacak olursak kod adı Picasso olan AMD Ryzen & Athlon 3000G ailesi, ilk olarak 2019 yılında 4/8 çekirdek Zen+ CPU ve 2.Nesil Vega GPU mimarisi ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G, sırasıyla 99 ve 149 dolar fiyat etiketine sahipti. Ancak yeni işlemci fiyatlarının bundan çok daha düşük olması bekliyor.

    Ryzen 5000G APU'lar düşünüldüğünde, AMD'den gelen kararın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Ancak alt seviye anakart satışlarının Çin'de yoğunluk kazandığı ve AMD'nin ortaklarıyla birlikte daha fazla giriş seviyesi model planladığı söyleniyor. Dolayısıyla küresel pazarda da çeşitli fiyat indirimleri görebliriz. 

    Bildirilenlere göre Ryzen 3000GAPU'lar, Wraith Stealth/Spire soğutma çözümü ve AM4 uyumlu A320 ve B450 serisi anakartlar ile birlikte sunulacak. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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