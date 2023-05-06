Uygun fiyatlı AMD Ryzen 3000G APU'lar yolda: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Çin'den gelen yeni raporlara göre AMD, alt seviye PC pazarına yönelik Ryzen 3000G APU ailesinin üretimine devam etmeyi planlıyor. 12nm Zen+ mimarisine dayalı AMD Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 3200G ve Athlon 3000 işlemciler, AM4 uyumlu A320 ve B450 serisi anakartlar ile birlikte sunulacak. İşte detaylar

AMD Ryzen 3000G işlemciler geri dönüyor

Hatırlayacak olursak kod adı Picasso olan AMD Ryzen & Athlon 3000G ailesi, ilk olarak 2019 yılında 4/8 çekirdek Zen+ CPU ve 2.Nesil Vega GPU mimarisi ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G, sırasıyla 99 ve 149 dolar fiyat etiketine sahipti. Ancak yeni işlemci fiyatlarının bundan çok daha düşük olması bekliyor.

Ryzen 5000G APU'lar düşünüldüğünde, AMD'den gelen kararın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Ancak alt seviye anakart satışlarının Çin'de yoğunluk kazandığı ve AMD'nin ortaklarıyla birlikte daha fazla giriş seviyesi model planladığı söyleniyor. Dolayısıyla küresel pazarda da çeşitli fiyat indirimleri görebliriz.

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Bildirilenlere göre Ryzen 3000GAPU'lar, Wraith Stealth/Spire soğutma çözümü ve AM4 uyumlu A320 ve B450 serisi anakartlar ile birlikte sunulacak.

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