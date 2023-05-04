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    AMD, Ryzen 7040U işlemciler tanıtıldı: 5,1 GHz'e saat hızı, RDNA 3 ve daha fazlası

    AMD, Phoenix ailesine dahil olan düşük güçlü Ryzen 7040U serisini duyurdu. 15-30W TDP aralığında tasarlanan yeni işlemciler, ince dizüstü ve el konsolu gibi hafif sistemlere güç verecek.
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    AMD, Ryzen 7040U serisini tanıttı: Mobil pazarda rekabet artıyor Tam Boyutta Gör
    AMD, ince bilgisayarlar ve el konsolları gibi hafif cihazları hedefleyen orta üst seviye Ryzen 7040U işlemcilerini tanıttı. AMD Phoenix ailesine dahil olan düşük güçlü ''U'' serisi,  5,1 GHz'e saat hızı, 8'e kadar çekirdek ve RDNA 3 grafik birimi ile geliyor. İşte detaylar

    AMD Ryzen 7040U işlemciler tanıtıldı

    AMD tarafından ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan AMD Phoenix APU'lar, mobil platformlar için Zen4 ve RDNA3 mimarisini bir araya getiriyor. Bu noktada düşük güçlü U serisi ile güncellenen APU ailesi, Zen3+ Rembrandt Ryzen 6000 serisinin halefi olacak diyebiliriz.

    AMD, Ryzen 7040U serisini tanıttı: Mobil pazarda rekabet artıyor Tam Boyutta Gör
    AMD'ye göre verimlilik ve pil performansı ile dikkat çeken Ryzen 7040U serisi, TSMC'nin 4nm işlem düğümünü temel alıyor ve 15-30W TDP aralığında dört APU'dan oluşuyor. Bunlar sırasıyla Ryzen 7 7840U, Ryzen 5 7640U, Ryzen 5 7540U ve Ryzen 3 7440U.

    Ailenin tepe modelinden başlayacak olursak Ryzen 7 7840U, 24MB ön bellek, 8 çekirdek 16 izlek, 3,3GHz temel ve 5,1GHz artırılmış saat hızı sunuyor. Grafik birimi tarafında ise yeni işlemciye, RDNA 3 mimarisini temel alan 12 işlem birimi ve 2,7 GHz'e kadar GPU hızına sahip Radeon 780M eşlik edecek.

    Bir alt model Ryzen 5 7640U ise, 3,5GHz temel 4,9GHz tepe frekans, 6 çekirdek 12 izlek, 22MB ön bellek ve 8 bilgi işlem birimi içeren 2,6GHz Radeon 760M ile karşımıza çıkacak. Abisi ile benzer çekirdek yapılandırmasını koruyan bir diğer Ryzen 5 modeli Ryzen 5 7540U ise, 3,2GHz temel 4,9GHz artırılmış saat hızı, 22MB ön bellek ve Radeon 760M ile geliyor.

    AMD, Ryzen 7040U serisini tanıttı: Mobil pazarda rekabet artıyor Tam Boyutta Gör
    Ailenin giriş modeli Ryzen 3 7440U ise, 4 çekirdek 8 izlek, 3,0GHz temel 4,7GHz maksimum saat hızı ve 12MB ön bellek kapasitesi sunacak. Grafik birimi tarafında yeni işlemci, 4 çekirdek ve 2,5GHz hızlarda Radeon 740M'den güç alacak. Yapılan duyuruda AMD, 7040U serisi için herhangi bir çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak yeni APU'lardan güç alan dizüstü ve el konsolu çözümlerinin çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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