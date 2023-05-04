AMD, Ryzen 7040U işlemciler tanıtıldı: 5,1 GHz'e saat hızı, RDNA 3 ve daha fazlası

AMD Ryzen 7040U işlemciler tanıtıldı
AMD tarafından ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan AMD Phoenix APU'lar, mobil platformlar için Zen4 ve RDNA3 mimarisini bir araya getiriyor. Bu noktada düşük güçlü U serisi ile güncellenen APU ailesi, Zen3+ Rembrandt Ryzen 6000 serisinin halefi olacak diyebiliriz.
Ailenin tepe modelinden başlayacak olursak Ryzen 7 7840U, 24MB ön bellek, 8 çekirdek 16 izlek, 3,3GHz temel ve 5,1GHz artırılmış saat hızı sunuyor. Grafik birimi tarafında ise yeni işlemciye, RDNA 3 mimarisini temel alan 12 işlem birimi ve 2,7 GHz'e kadar GPU hızına sahip Radeon 780M eşlik edecek.
Bir alt model Ryzen 5 7640U ise, 3,5GHz temel 4,9GHz tepe frekans, 6 çekirdek 12 izlek, 22MB ön bellek ve 8 bilgi işlem birimi içeren 2,6GHz Radeon 760M ile karşımıza çıkacak. Abisi ile benzer çekirdek yapılandırmasını koruyan bir diğer Ryzen 5 modeli Ryzen 5 7540U ise, 3,2GHz temel 4,9GHz artırılmış saat hızı, 22MB ön bellek ve Radeon 760M ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah