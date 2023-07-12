Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7500F test edildi: İşte sonuçlar

AMD Ryzen 5 7500F test edildi:
Bildirilenlere göre Ryzen 5 7500F, 3,7GHz saat hızında 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacak. Bu noktada yeni işlemci, Ryzen 7600X'ten yalnızca 100MHz daha düşük bir saat hızı ile karşımıza çıkacak. Diğer özelliklerin tümü ise aynı. Zira her iki işlemci de aynı B2 kalıbını kullanıyor ve 65W TDP'ye sahip.
Uygun fiyatıyla Ryzen 5 7500F, özellikle ayrık GPU'lu sistemleri hedefleyecek diyebiliriz. Halihazırda Ryzen 7000 serisinde entegre GPU'lara yer verildiğini hatırlatalım. Ancak bu GPU'lar, günümüzde yeterli bir performansa sahip değil. Ayrıca AM5 Phoenix CPU'lar vitrine çıkana kadar, bu durumun değişmesi pek olası görünmüyor.
AMD, Ryzen 5 7500F için herhangi bir çıkış tarihi paylaşmadı. Dolayısıyla işlemcinin hangi bölgelerde satışa sunulacağı netleşmedi. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)