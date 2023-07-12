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    Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7500F test edildi: İşte sonuçlar

    AMD, Zen 4 mimarili Ryzen 7000 ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu modeller arasından uygun fiyatlı Ryzen 5 7500F, Geekbench'te test edildi. İşte sonuçlar.
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    Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7500F test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Ryzen 7000X3D işlemcileri kullanıcılar ile buluşturan AMD, bütçe odaklı modeller için çalışmalara başladı. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Ryzen 5 7500F, Geekbench'te test edildi. Yeni CPU, AMD'nin entegre grafik desteği olmayan ilk AM5 işlemcisi olacak. İşte detaylar

    AMD Ryzen 5 7500F test edildi: 

    Bildirilenlere göre Ryzen 5 7500F, 3,7GHz saat hızında 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacak. Bu noktada yeni işlemci, Ryzen 7600X'ten yalnızca 100MHz daha düşük bir saat hızı ile karşımıza çıkacak. Diğer özelliklerin tümü ise aynı. Zira her iki işlemci de aynı B2 kalıbını kullanıyor ve 65W TDP'ye sahip.

    Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7500F test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan sonuçlara göre Ryzen 7 7500X, Geekbench 6.1'in tek çekirdek kıyaslamasından 2.782, çoklu çekirdekte ise 13.323 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu skorların Ryzen 5 7600X ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Tek çekirdekte 7600X öne geçerken, çoklu çekirdekte kardeşinden yüzde 2 oranında geride kalıyor.

    Uygun fiyatıyla Ryzen 5 7500F, özellikle ayrık GPU'lu sistemleri hedefleyecek diyebiliriz. Halihazırda Ryzen 7000 serisinde entegre GPU'lara yer verildiğini hatırlatalım. Ancak bu GPU'lar, günümüzde yeterli bir performansa sahip değil. Ayrıca AM5 Phoenix CPU'lar vitrine çıkana kadar, bu durumun değişmesi pek olası görünmüyor. 

     

    AMD, Ryzen 5 7500F için herhangi bir çıkış tarihi paylaşmadı. Dolayısıyla işlemcinin hangi bölgelerde satışa sunulacağı netleşmedi. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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