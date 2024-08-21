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    AMD Ryzen 5 7600X3D geliyor: İşte beklenen özellikler

    AMD, 3D V-Cache işlemci yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak AM4 soketi için Ryzen 5 7600X3D modeli ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler...      
    Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 7600X3D geliyor: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce şirketin uygun fiyatlı Ryzen 5 5500X3D modeli üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Ryzen 5 7600X3D adında yepyeni bir işlemci daha yolda.

    AMD Ryzen 5 7600X3D geliyor

    Ryzen 5 7600X3D'nin resmi özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak beklentiler, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacağı yönünde. İşlemcinin tek bir CCD ile geleceği ve 3D V-Cache yığınını içereceği tahmin ediliyor. Bu konfigürasyonda CCD'deki 32 MB L3 önbelleğin üzerine 64 MB SRAM ekleyerek toplamda 96 MB L3 önbelleğe ulaşılacak.

    Ayrıca her Zen 4 çekirdeği için 1 MB L2 önbellek (toplamda 6 MB) ile toplamda 102 MB önbelleğe sahip olacağı öngörülüyor. Bu, Ryzen 7 7800X3D'den sadece 2 MB daha düşük. Fiyatına gelirsek, güncel Ryzen 5 7600X modellerinin yaklaşık 200 dolar seviyesinde satıldığı göz önüne alındığında, yeni X3D modelinin 249 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

    AMD Ryzen 5 7600X3D için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak sızıntılar önümüzdeki Eylül ayında işaret ediyor. Ayrıca bu tarihte, Ryzen 9000X3D modellerinin de tanıtılacağını hatırlatalım. İyi haber şu ki, ilk tanıtıldığında nispeten pahalı olan 3D V-Cache işlemciler, pazarda büyümeye devam ediyor. Ayrıca kullanıcılari platform değiştirmeden yeni X3D modellerine yönelme imkânına sahip.

    AMD henüz Zen 5 tabanlı X3D işlemcilerini piyasaya sürmedi. Bu nedenle güncel 3D V-Cache işlemciler arasında 8 çekirdekli 7800X3D, 12 çekirdekli 7900X3D, 16 çekirdekli 7950X3D'ye ek olarak Ryzen 5 7600X3D modelleri bulunacak. Bir alt segmentte ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D gibi modeller yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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