AMD Ryzen 5 7600X3D geliyor: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce şirketin uygun fiyatlı Ryzen 5 5500X3D modeli üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Ryzen 5 7600X3D adında yepyeni bir işlemci daha yolda.

AMD Ryzen 5 7600X3D geliyor

Ryzen 5 7600X3D'nin resmi özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak beklentiler, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacağı yönünde. İşlemcinin tek bir CCD ile geleceği ve 3D V-Cache yığınını içereceği tahmin ediliyor. Bu konfigürasyonda CCD'deki 32 MB L3 önbelleğin üzerine 64 MB SRAM ekleyerek toplamda 96 MB L3 önbelleğe ulaşılacak.

Ayrıca her Zen 4 çekirdeği için 1 MB L2 önbellek (toplamda 6 MB) ile toplamda 102 MB önbelleğe sahip olacağı öngörülüyor. Bu, Ryzen 7 7800X3D'den sadece 2 MB daha düşük. Fiyatına gelirsek, güncel Ryzen 5 7600X modellerinin yaklaşık 200 dolar seviyesinde satıldığı göz önüne alındığında, yeni X3D modelinin 249 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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AMD Ryzen 5 7600X3D için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak sızıntılar önümüzdeki Eylül ayında işaret ediyor. Ayrıca bu tarihte, Ryzen 9000X3D modellerinin de tanıtılacağını hatırlatalım. İyi haber şu ki, ilk tanıtıldığında nispeten pahalı olan 3D V-Cache işlemciler, pazarda büyümeye devam ediyor. Ayrıca kullanıcılari platform değiştirmeden yeni X3D modellerine yönelme imkânına sahip.

AMD henüz Zen 5 tabanlı X3D işlemcilerini piyasaya sürmedi. Bu nedenle güncel 3D V-Cache işlemciler arasında 8 çekirdekli 7800X3D, 12 çekirdekli 7900X3D, 16 çekirdekli 7950X3D'ye ek olarak Ryzen 5 7600X3D modelleri bulunacak. Bir alt segmentte ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D gibi modeller yer alacak.

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