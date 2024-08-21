AMD Ryzen 5 7600X3D geliyor: İşte beklenen özellikler

AMD Ryzen 5 7600X3D geliyor
Ryzen 5 7600X3D'nin resmi özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak beklentiler, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacağı yönünde. İşlemcinin tek bir CCD ile geleceği ve 3D V-Cache yığınını içereceği tahmin ediliyor. Bu konfigürasyonda CCD'deki 32 MB L3 önbelleğin üzerine 64 MB SRAM ekleyerek toplamda 96 MB L3 önbelleğe ulaşılacak.
Ayrıca her Zen 4 çekirdeği için 1 MB L2 önbellek (toplamda 6 MB) ile toplamda 102 MB önbelleğe sahip olacağı öngörülüyor. Bu, Ryzen 7 7800X3D'den sadece 2 MB daha düşük. Fiyatına gelirsek, güncel Ryzen 5 7600X modellerinin yaklaşık 200 dolar seviyesinde satıldığı göz önüne alındığında, yeni X3D modelinin 249 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
AMD Ryzen 5 7600X3D için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak sızıntılar önümüzdeki Eylül ayında işaret ediyor. Ayrıca bu tarihte, Ryzen 9000X3D modellerinin de tanıtılacağını hatırlatalım. İyi haber şu ki, ilk tanıtıldığında nispeten pahalı olan 3D V-Cache işlemciler, pazarda büyümeye devam ediyor. Ayrıca kullanıcılari platform değiştirmeden yeni X3D modellerine yönelme imkânına sahip.
AMD henüz Zen 5 tabanlı X3D işlemcilerini piyasaya sürmedi. Bu nedenle güncel 3D V-Cache işlemciler arasında 8 çekirdekli 7800X3D, 12 çekirdekli 7900X3D, 16 çekirdekli 7950X3D'ye ek olarak Ryzen 5 7600X3D modelleri bulunacak. Bir alt segmentte ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D gibi modeller yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.