Uygun fiyatlı Realme 5i'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

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Realme Vietnam, resmi Facebook hesabı aracılığıyla Realme 5i'nin 6 Ocak tarihinde tanıtılacağını resmen doğruladı. Lansmana sayılı günler kala bütçe dostu akıllı telefonun bazı özellikleri de gün ışığına çıktı.

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FTP Shop adlı online satış sitesinde listelenen Realme 5i, Mavi ve Yeşil olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 185 dolar olarak belirlendiği görülüyor.

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Realme 5i Teknik Özellikleri

Realme 5i, HD+ çözünürlük sunan 6.52 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 665 ve 4 GB RAM'den alan cihazın 64 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile çıkacağını belirtelim.

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Telefonun arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Son olarak Realme 5i'nin 5.000 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini ekleyelim.

https://fptshop.com.vn/dien-thoai/realme-5i-4gb-64gb