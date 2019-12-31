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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Realme 5i'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

    Realme önümüzdeki yılın ilk günlerinde yeni bir bütçe dostu telefon duyurmaya hazırlanıyor. Realme 5i olarak adlandırılan cihazın tanıtılacağı tarih ve fiyat etiketi belli oldu.
    44 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Realme 5i'nin tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Realme Vietnam, resmi Facebook hesabı aracılığıyla Realme 5i'nin 6 Ocak tarihinde tanıtılacağını resmen doğruladı. Lansmana sayılı günler kala bütçe dostu akıllı telefonun bazı özellikleri de gün ışığına çıktı.

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    FTP Shop adlı online satış sitesinde listelenen Realme 5i, Mavi ve Yeşil olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 185 dolar olarak belirlendiği görülüyor.

    Uygun fiyatlı Realme 5i'nin tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Realme 5i Teknik Özellikleri

    Realme 5i, HD+ çözünürlük sunan 6.52 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 665 ve 4 GB RAM'den alan cihazın 64 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca kutudan Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile çıkacağını belirtelim.

    Uygun fiyatlı Realme 5i'nin tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Telefonun arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Son olarak Realme 5i'nin 5.000 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini ekleyelim.



    https://fptshop.com.vn/dien-thoai/realme-5i-4gb-64gb Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 17 dk.
    Yurt dışında 185 dolar bizde 5-6 bin TL
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