Merakla beklenen Redmi 12 tanıtıldı

Redmi 12 özellikleri ve fiyatı
- 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran
- Helio G88 yonga seti (2x Cortex-A75 ve 6x Cortex-A55)
- 4GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP+8MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 153$ (8GB/128GB)
Redmi 12 akıllı telefon modeli seriden alışık olduğumuz üzere giriş seviyesine odaklanan özelliklerle geliyor. Bu bakımdan büyük beklentilere girmemek gerek. Ekranda 90Hz tazeleme hızı, IP53 su sıçramalarına dayanıklılık, kenarda parmak izi okuyucu şeklinde diğer özellikleri sayılabilir. İlk etapta Asya’da piyasaya çıkacak olan Redmi 12 modeli Avrupa’da 199 Avro seviyesinden başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi