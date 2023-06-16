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    Merakla beklenen Redmi 12 tanıtıldı

    Redmi 12 akıllı telefon modelinde 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran, Helio G88 yonga seti, 50MP ana sensör, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
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    Redmi 12 Tam Boyutta Gör
    Redmi 12 firmanın özellikle Asya pazarında giriş seviyesi segmentinde sıkı bir rekabete girecek. Satışların düşmeye başladığı bir dönemde yeni tüketici kazanarak müşteri kitlesini sağlamlaştırmayı planlıyor.

    Redmi 12 özellikleri ve fiyatı

    • 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Helio G88 yonga seti (2x Cortex-A75 ve 6x Cortex-A55)
    • 4GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 50MP+8MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 153$ (8GB/128GB)

    Redmi 12 akıllı telefon modeli seriden alışık olduğumuz üzere giriş seviyesine odaklanan özelliklerle geliyor. Bu bakımdan büyük beklentilere girmemek gerek. Ekranda 90Hz tazeleme hızı, IP53 su sıçramalarına dayanıklılık, kenarda parmak izi okuyucu şeklinde diğer özellikleri sayılabilir. İlk etapta Asya’da piyasaya çıkacak olan Redmi 12 modeli Avrupa’da 199 Avro seviyesinden başlayacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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