Merakla beklenen Redmi 12 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Redmi 12 firmanın özellikle Asya pazarında giriş seviyesi segmentinde sıkı bir rekabete girecek. Satışların düşmeye başladığı bir dönemde yeni tüketici kazanarak müşteri kitlesini sağlamlaştırmayı planlıyor.

Redmi 12 özellikleri ve fiyatı

6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran

Helio G88 yonga seti (2x Cortex-A75 ve 6x Cortex-A55)

4GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP+8MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 18W hızlı şarj

153$ (8GB/128GB)

Şu anda en çok satan Xiaomi ve Redmi telefonlar açıklandı 3 gün önce eklendi

Redmi 12 akıllı telefon modeli seriden alışık olduğumuz üzere giriş seviyesine odaklanan özelliklerle geliyor. Bu bakımdan büyük beklentilere girmemek gerek. Ekranda 90Hz tazeleme hızı, IP53 su sıçramalarına dayanıklılık, kenarda parmak izi okuyucu şeklinde diğer özellikleri sayılabilir. İlk etapta Asya’da piyasaya çıkacak olan Redmi 12 modeli Avrupa’da 199 Avro seviyesinden başlayacak.

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