Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F14'ün görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler Galaxy F14'ü birbirinden ayrı iki arka kamera halkası ile gözler önüne seriyor. Akıllı telefonu pembe ve yeşil renkler seçenekleri ile görüyoruz. Tam olarak Galaxy M14'e benzediğini söyleyebiliriz ancak bu modelde üçüncü bir kamera yer almıyor.
Fiyat etiketi de belli oldu
Ne yazık ki cihazın ön tarafını gösteren herhangi bir görüntü yok. Şirketin bu kısımda Infinity-V ekrana yer verme olasılığı yüksek. Daha önce akıllı telefonun 90 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç LCD ekran, Exynos 1330 işlemci ve 6.000 mAh kapasiteli pille geleceği ortaya çıkmıştı.
Güney Koreli markanın Galaxy F14'ü önümüzdeki hafta Hindistan'da piyasaya süreceği söyleniyor. İnternete düşen bilgilere göre akıllı telefon 180 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak. Cihazla bilgili diğer tüm detayları birkaç gün içinde öğrenmiş olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)