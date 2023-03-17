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    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F14'ün görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki hafta piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy F14'ün görüntüleri internete düştü. Yayınlanan basın görselleri akıllı telefonun renk seçeneklerini gözler önüne seriyor.
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    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F14'ün görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy M14'ü duyurmasından kısa bir süre sonra Galaxy F14 söylentileri gündeme geldi. İlk olarak Google Play Console'da keşfedilen cihaz şimdi ilk görüntüsü ile karşımızda. 91mobiles internet sitesi cihazın birkaç basın görselini paylaştı.

    Görüntüler Galaxy F14'ü birbirinden ayrı iki arka kamera halkası ile gözler önüne seriyor. Akıllı telefonu pembe ve yeşil renkler seçenekleri ile görüyoruz. Tam olarak Galaxy M14'e benzediğini söyleyebiliriz ancak bu modelde üçüncü bir kamera yer almıyor.

    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F14'ün görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Ne yazık ki cihazın ön tarafını gösteren herhangi bir görüntü yok. Şirketin bu kısımda Infinity-V ekrana yer verme olasılığı yüksek. Daha önce akıllı telefonun 90 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç LCD ekran, Exynos 1330 işlemci ve 6.000 mAh kapasiteli pille geleceği ortaya çıkmıştı.

    Güney Koreli markanın Galaxy F14'ü önümüzdeki hafta Hindistan'da piyasaya süreceği söyleniyor. İnternete düşen bilgilere göre akıllı telefon 180 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak. Cihazla bilgili diğer tüm detayları birkaç gün içinde öğrenmiş olacağız.

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    ugah6aiw 23 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 23 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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