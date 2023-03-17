Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy M14'ü duyurmasından kısa bir süre sonra Galaxy F14 söylentileri gündeme geldi. İlk olarak Google Play Console'da keşfedilen cihaz şimdi ilk görüntüsü ile karşımızda. 91mobiles internet sitesi cihazın birkaç basın görselini paylaştı.

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Görüntüler Galaxy F14'ü birbirinden ayrı iki arka kamera halkası ile gözler önüne seriyor. Akıllı telefonu pembe ve yeşil renkler seçenekleri ile görüyoruz. Tam olarak Galaxy M14'e benzediğini söyleyebiliriz ancak bu modelde üçüncü bir kamera yer almıyor.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Ne yazık ki cihazın ön tarafını gösteren herhangi bir görüntü yok. Şirketin bu kısımda Infinity-V ekrana yer verme olasılığı yüksek. Daha önce akıllı telefonun 90 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç LCD ekran, Exynos 1330 işlemci ve 6.000 mAh kapasiteli pille geleceği ortaya çıkmıştı.

Güney Koreli markanın Galaxy F14'ü önümüzdeki hafta Hindistan'da piyasaya süreceği söyleniyor. İnternete düşen bilgilere göre akıllı telefon 180 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak. Cihazla bilgili diğer tüm detayları birkaç gün içinde öğrenmiş olacağız.

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Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F14'ün görüntüleri ortaya çıktı