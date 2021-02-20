ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi

Tam Boyutta Gör

ZTE, Şangay'da gerçekleştirilecek 2021 Mobil Dünya Kongresi'ne katılacağını açıklamıştı. Çinli şirketin mobil bölüm başkanı fuarda ikinci nesil ekran altı kamera teknolojilerini sunmayı planladıklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir

iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor

Ayrıca Bkz. "Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı"

ZTE'nin ikinci nesil ekran altı kamera sistemiyle ilgili şu an için herhangi bir detay yok. Deneyimli yönetici Weibo'daki gönderisinde ekranında çentik veya delik olmayan bir akıllı telefon görüntüsü paylaştı.

Ekran altı Face ID mi geliyor?

Şirket muhtemelen geçen yılki ZTE Axon 20 5G'de kullandığı teknolojinin eksiklerini giderdi. Zira zayıf performans göstermekle eleştiriliyordu. Her şey burada bitmiyor... Yüz tarama ile ilgili bazı gelişmeler de söz konusu.

ZTE'nin Şangay'da sahneye çıkaracağı ikinci nesil ekran altı kamera sistemi için 3 boyutlu yapısal ışık teknolojisinden de bahsediliyor. Bunun tam olarak neyi ifade ettiği belli değil. Ancak Apple Face ID'nin ekran altı versiyonu olabileceği yönünde bilgiler var.

https://www.gizmochina.com/2021/02/19/zte-2nd-gen-under-screen-camera-tech-mwc-shanghai/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.