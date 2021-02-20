Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi

    ZTE önümüzdeki hafta ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıtacak. Şirketin aynı zamanda Apple'ın Face ID teknolojisine rakip ekran altı yüz tanıma sistemini de duyuracağı bildiriliyor.
    20 Şubat 2021, 22:00 (6 sa.)
    745
    2
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi
    Tam Boyutta Gör

    ZTE, Şangay'da gerçekleştirilecek 2021 Mobil Dünya Kongresi'ne katılacağını açıklamıştı. Çinli şirketin mobil bölüm başkanı fuarda ikinci nesil ekran altı kamera teknolojilerini sunmayı planladıklarını söyledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı"

    ZTE'nin ikinci nesil ekran altı kamera sistemiyle ilgili şu an için herhangi bir detay yok. Deneyimli yönetici Weibo'daki gönderisinde ekranında çentik veya delik olmayan bir akıllı telefon görüntüsü paylaştı.

    ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi

    Ekran altı Face ID mi geliyor?

    Şirket muhtemelen geçen yılki ZTE Axon 20 5G'de kullandığı teknolojinin eksiklerini giderdi. Zira zayıf performans göstermekle eleştiriliyordu. Her şey burada bitmiyor... Yüz tarama ile ilgili bazı gelişmeler de söz konusu.

    ZTE'nin Şangay'da sahneye çıkaracağı ikinci nesil ekran altı kamera sistemi için 3 boyutlu yapısal ışık teknolojisinden de bahsediliyor. Bunun tam olarak neyi ifade ettiği belli değil. Ancak Apple Face ID'nin ekran altı versiyonu olabileceği yönünde bilgiler var.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/19/zte-2nd-gen-under-screen-camera-tech-mwc-shanghai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 3 saat önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce gitsinler aynısını yapsınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Androge0s (Atakan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız bu doğruysa iki ihtimal var. Apple'ında face id'yi kaldıracağı konuşulunca demek ki bundan sonra bu tarz teknolojiler ekran altına yerleşecek ve %95 ve üstü ekran kasa oranları rahatlıkla göreceğiz.



    Ya da Apple face id'yi kaldıracak başka tasarıma geçecek. Zte ise bu teknolojiyi bağımsız geliştirmiş. Bu teknolojiyi yayacak işte o zaman game changer olur bu hareket.



    Umarım iki firmada birbirinden bağımsız kendi teknolojilerini geliştirir, apple'ın face id'si gerçekten güzel çalışıyor. Android'e bu özellik gelirse hem bir standart oluşturulmuş olunur hemde son kullanıcı açısından güzel bir durum olur. Bende görmek isterim açıkçası Android tarafında böyle bir şey.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple Face ID gibi bir sürü donanımı ekran altına koyacaklarsa, Apple utansın derim ama daha basit halini koyacaklarsa Pazarlama taktiği olur başkada bir şey değil.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek 4 sa. Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti 5 sa. Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror 5 sa. iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor 6 sa. RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi Sonraki Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor 7 sa. Nubia, yenilikçi Red Magic 6 oyuncu telefonunu 4 Mart tarihinde tanıtacak 8 sa. AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti 8 sa. YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi 9 sa. Elektronik içermeyen, basınçlı hava ile çalışan yumuşak robot geliştirildi 9 sa. 2si1 "İnternetinizi hızlandıran" Teknoloji ve Oyun Programı 9 sa. WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak? 10 sa. RedmiBook Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 11 sa. IMEI kayıt süresi 365 güne çıkarıldı 11 sa. Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor 12 sa. Mercedes-Benz Küresel IT Çözümleri Merkezi, İşe Alım Yarışması başlatıyor 13 sa. Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu 13 sa. Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek 14 sa. GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor? 15 sa. Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı 15 sa. Tamamen Hindistan üretimi Moto E7 Power duyuruldu 16 sa. Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak 17 sa. Realme Buds Air 2 özellikleri belli oldu 18 sa. Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor 19 sa. macOS Big Sur 11 ile WebM desteği geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız