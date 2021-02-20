ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi

ZTE, Şangay'da gerçekleştirilecek 2021 Mobil Dünya Kongresi'ne katılacağını açıklamıştı. Çinli şirketin mobil bölüm başkanı fuarda ikinci nesil ekran altı kamera teknolojilerini sunmayı planladıklarını söyledi.İlginizi Çekebilir iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor
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ZTE'nin ikinci nesil ekran altı kamera sistemiyle ilgili şu an için herhangi bir detay yok. Deneyimli yönetici Weibo'daki gönderisinde ekranında çentik veya delik olmayan bir akıllı telefon görüntüsü paylaştı.
Ekran altı Face ID mi geliyor?
Şirket muhtemelen geçen yılki ZTE Axon 20 5G'de kullandığı teknolojinin eksiklerini giderdi. Zira zayıf performans göstermekle eleştiriliyordu. Her şey burada bitmiyor... Yüz tarama ile ilgili bazı gelişmeler de söz konusu.
ZTE'nin Şangay'da sahneye çıkaracağı ikinci nesil ekran altı kamera sistemi için 3 boyutlu yapısal ışık teknolojisinden de bahsediliyor. Bunun tam olarak neyi ifade ettiği belli değil. Ancak Apple Face ID'nin ekran altı versiyonu olabileceği yönünde bilgiler var.
https://www.gizmochina.com/2021/02/19/zte-2nd-gen-under-screen-camera-tech-mwc-shanghai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
Ya da Apple face id'yi kaldıracak başka tasarıma geçecek. Zte ise bu teknolojiyi bağımsız geliştirmiş. Bu teknolojiyi yayacak işte o zaman game changer olur bu hareket.
Umarım iki firmada birbirinden bağımsız kendi teknolojilerini geliştirir, apple'ın face id'si gerçekten güzel çalışıyor. Android'e bu özellik gelirse hem bir standart oluşturulmuş olunur hemde son kullanıcı açısından güzel bir durum olur. Bende görmek isterim açıkçası Android tarafında böyle bir şey.