Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya dışından gelen yeni sinyaller algılandı! Uzaylılar olabilir

    Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu Sky Eye, dünya dışı yeni elektromanyetik sinyaller tespit etti. Yeni sinyaller uzaylı yaşamına işaret ediyor olabilir.
    3

    Dünya dışından gelen yeni sinyaller algılandı! Uzaylılar olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Dünya dışı uygarlıklar ve yaşam konusunda bilim insanlarının çalışmaları gün geçtikçe hız kazanıyor. Çin bilim ve teknoloji bakanlığının resmi gazetesi Science and Technology Daily bugün, beş yüz metre çaplı dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu Sky Eye (FAST) tarafından dünya dışından gelen dar bantlı yeni elektomanyetik sinyaller algılandığını duyurdu.

    Haber sayfası erişime kapatıldı

    Çin Bilim Akademisi ve Kaliforniya Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan karasal dışı medeniyet arama ekibinin baş bilimcisi Zhang Tonjie, ekibin 2019 ve 2020'de toplanan verileri işlerken iki şüpheli sinyal tespit ettiğini ve Sky Eye tarafından tespit edilen yeni sinyallerin, daha önce yakalananlardan farklı olduğunu söyledi.

    Zhang'ın bildirdiğine göre, Çin'in Sky Eye düşük frekanslı radyo bandında son derece hassas ve yabancı uygarlıkların araştırılmasında kritik bir rol oynuyor. Bununla birlikte yeni sinyallerin aynı zamanda bir tür radyo paraziti olabileceğini belirten Zhang, araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

    Bilindiği üzere Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Sky Eye, Eylül 2020 tarihinden bu yana dünya dışı yaşam araşını sürdürüyor. Yeni haberin Weibo ve diğer medya kanallarında trend olmaya başlamasından sonra, haber sayfasını erişime kapatan Science and Technology Daily, birçok kullanıcının aklında soru işaretleri bıraktı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız