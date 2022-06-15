Dünya dışından gelen yeni sinyaller algılandı! Uzaylılar olabilir

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Dünya dışı uygarlıklar ve yaşam konusunda bilim insanlarının çalışmaları gün geçtikçe hız kazanıyor. Çin bilim ve teknoloji bakanlığının resmi gazetesi Science and Technology Daily bugün, beş yüz metre çaplı dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu Sky Eye (FAST) tarafından dünya dışından gelen dar bantlı yeni elektomanyetik sinyaller algılandığını duyurdu.

Haber sayfası erişime kapatıldı

Çin Bilim Akademisi ve Kaliforniya Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan karasal dışı medeniyet arama ekibinin baş bilimcisi Zhang Tonjie, ekibin 2019 ve 2020'de toplanan verileri işlerken iki şüpheli sinyal tespit ettiğini ve Sky Eye tarafından tespit edilen yeni sinyallerin, daha önce yakalananlardan farklı olduğunu söyledi.

Zhang'ın bildirdiğine göre, Çin'in Sky Eye düşük frekanslı radyo bandında son derece hassas ve yabancı uygarlıkların araştırılmasında kritik bir rol oynuyor. Bununla birlikte yeni sinyallerin aynı zamanda bir tür radyo paraziti olabileceğini belirten Zhang, araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Bilindiği üzere Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan Sky Eye, Eylül 2020 tarihinden bu yana dünya dışı yaşam araşını sürdürüyor. Yeni haberin Weibo ve diğer medya kanallarında trend olmaya başlamasından sonra, haber sayfasını erişime kapatan Science and Technology Daily, birçok kullanıcının aklında soru işaretleri bıraktı.

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