Valve açıklaması Left 4 Dead 3 umutlarını yok etti

İnternette dolaşan Left 4 Dead 3’ün geliştirildiğine dair söylentilere Valve tarafından yalanlama geldi. Firma, oyun üzerinde yıllardır çalışmadıklarını açıkça belirtti.

IGN’e yapılan açıklamada internetteki söylentilerden bahseden yetkili, Left 4 Dead için yeni jenerasyon fırsatlarını birkaç yıl önce değerlendirdiklerini söyledi. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç aldıklarını ve o zamandan beri oyun üzerinde hiçbir şekilde çalışmadıklarını da ekledi.

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Left 4 Dead oyunu 2008 yılında piyasaya sürülmüştü ve Left 4 Dead 2 onu 2009’da takip etmişti. Daha önceki raporlara göre 2011 ve 2012’de serinin üçüncü oyunu geliştiriliyordu fakat 2017 yılında bu proje iptal edildi.

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