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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Valve açıklaması Left 4 Dead 3 umutlarını yok etti

    Valve tarafından internet üzerinde dolaşan söylentiler yalanlandı. Left 4 Dead serisinin üçüncü oyunu üzerinde çalışıldığına yönelik söylentiler, Valve'e göre gerçek değil.
    3 gün
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Valve açıklaması Left 4 Dead 3 umutlarını yok etti

    İnternette dolaşan Left 4 Dead 3’ün geliştirildiğine dair söylentilere Valve tarafından yalanlama geldi. Firma, oyun üzerinde yıllardır çalışmadıklarını açıkça belirtti.

    IGN’e yapılan açıklamada internetteki söylentilerden bahseden yetkili, Left 4 Dead için yeni jenerasyon fırsatlarını birkaç yıl önce değerlendirdiklerini söyledi. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç aldıklarını ve o zamandan beri oyun üzerinde hiçbir şekilde çalışmadıklarını da ekledi.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir"

    Left 4 Dead oyunu 2008 yılında piyasaya sürülmüştü ve Left 4 Dead 2 onu 2009’da takip etmişti. Daha önceki raporlara göre 2011 ve 2012’de serinin üçüncü oyunu geliştiriliyordu fakat 2017 yılında bu proje iptal edildi.



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    crazywinner3 3 gün en beğenilen
    Valve oyunculara en büyük ihaneti eden firma kesinlikle. Steam tuttu diye adamlar half life'ın hikayesini bile bitirmedi.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    SEO19 2 gün
    L2 satışlarındaki başarı

    L1 den gelmektedir.

    L2 içinde L1 bölümlerini de ekleseler neden bilinmez belki oyun motorundaki güncellemeden ötürü sanırım.

    oyun bir türlü L1 in kendisi gibi olamadı.

    yani resmen kendini kopyalayan bir oyun

    bire bir yeni oyun motorunda bir türlü aynı ruhu yakalayamadı gitti.

    bu çok ilginç !
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    Cpt. MacMillan 2 gün
    Oyun hala çıkabilir bence adamlar sadece İnternet üzerindeki safsataları yalanlamış
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    LGatakan 3 gün
    Üniversite 1. sınıftayken hayatımın ilk "Ön sipariş"ini L4D2 için yapmıştım. 300 lira harçlığım vardı. Oyun 80 liraydı. Neredeyse 2 hafta her gece evde oturmuştum. Verdiğim her kuruşa değdi. Çok keyifliydi. İnsanlar hala oynuyorlar. Keşke daha çok "Official" harita gelseydi, insanlar multiplayer olarak oynasaydı. L4D2 hala mükemmel bir oyun. Sadece resmi desteği yok.
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    gamer90 3 gün
    Daha ne kadar üzeceksiniz oyuncuları acaba ? Alçak Gaben!
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    esmerbuyucu 3 gün
    Bir önemi yok zaten L4D'in yapımcı stüdyosu Back 4 Blood adında yeni zombi oyununu duyurdu.
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    crazywinner3 3 gün en beğenilen
    Valve oyunculara en büyük ihaneti eden firma kesinlikle. Steam tuttu diye adamlar half life'ın hikayesini bile bitirmedi.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    estrofem 3 gün crazywinner3
    Left 4 dead 2 aldığıma pişman oldum, yüz vermemek lazım.
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    White Water 3 gün
    Şimdiye kadar hiç çalışmamış olması Valve'in hiçbir zaman çalışmayacağı anlamına gelmez. Half Life isminden korktuğu söylenen Valve Alyx'i önümüzdeki ay çıkaracak. Kimse kimsenin umudunu yok etmedi
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