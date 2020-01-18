Valve açıklaması Left 4 Dead 3 umutlarını yok etti

İnternette dolaşan Left 4 Dead 3’ün geliştirildiğine dair söylentilere Valve tarafından yalanlama geldi. Firma, oyun üzerinde yıllardır çalışmadıklarını açıkça belirtti.
IGN’e yapılan açıklamada internetteki söylentilerden bahseden yetkili, Left 4 Dead için yeni jenerasyon fırsatlarını birkaç yıl önce değerlendirdiklerini söyledi. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç aldıklarını ve o zamandan beri oyun üzerinde hiçbir şekilde çalışmadıklarını da ekledi.
Ayrıca Bkz. "Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir"
Left 4 Dead oyunu 2008 yılında piyasaya sürülmüştü ve Left 4 Dead 2 onu 2009’da takip etmişti. Daha önceki raporlara göre 2011 ve 2012’de serinin üçüncü oyunu geliştiriliyordu fakat 2017 yılında bu proje iptal edildi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
L1 den gelmektedir.
L2 içinde L1 bölümlerini de ekleseler neden bilinmez belki oyun motorundaki güncellemeden ötürü sanırım.
oyun bir türlü L1 in kendisi gibi olamadı.
yani resmen kendini kopyalayan bir oyun
bire bir yeni oyun motorunda bir türlü aynı ruhu yakalayamadı gitti.
bu çok ilginç !