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    Anlık Bildirim

    Valve, Steam Deck 2 üzerine düşünmeye başladı

    Çıkan söylentilere göre Valve, Steam Deck'in başarısının ardından Steam Deck 2 ile ilgili planlarına başladı. Elbette ikinci ürün için bir hayli erken olduğunu belirtelim.
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    Valve, Steam Deck 2 üzerine düşünmeye başladı
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    Oyun dünyasının popüler şirketlerinden birisi olan Vale bildiğiniz gibigeçtiğimiz aylarda Steam Deck isimli bir oyun cihazı çıkardı. Taşınabilir PC olarak bilinen bu cihaz oyunseverlerin ilgisini ve beğenisini kazandı diyebiliriz. Şimdi ise beklenen haberden güzel detaylar geldi.

    Steam Deck 2

    Geçtiğimiz günlerde Valve, Steam Deck hakkında 50 sayfalık bir içerik paylaştı. Bu içerik içerisinde yazan detaylara göre Valve, Steam Deck 2'nin planlarına başladı. Önceden açıkladığı bilgiler ile tanınan Twitter kullanıcısı Waria64'ün paylaştığı bilgiye göre Valve, donanımsal ve yazılımsal olarak Steam Deck'i geliştirip ilerleyen yıllarda yeni bir cihazla karşımıza çıkacak. 

    Steam Deck 2 için elbette şu an bir hayli erken. Oyuncuların bir hayli ilgi gösterdiği cihaz ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede erişime açık değil ve stok sorunu sebebiyle birçok oyuncu da sırada bekliyor. 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 20 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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