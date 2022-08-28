Valve, Steam Deck 2 üzerine düşünmeye başladı

Oyun dünyasının popüler şirketlerinden birisi olan Vale bildiğiniz gibigeçtiğimiz aylarda Steam Deck isimli bir oyun cihazı çıkardı. Taşınabilir PC olarak bilinen bu cihaz oyunseverlerin ilgisini ve beğenisini kazandı diyebiliriz. Şimdi ise beklenen haberden güzel detaylar geldi.
Steam Deck 2
Geçtiğimiz günlerde Valve, Steam Deck hakkında 50 sayfalık bir içerik paylaştı. Bu içerik içerisinde yazan detaylara göre Valve, Steam Deck 2'nin planlarına başladı. Önceden açıkladığı bilgiler ile tanınan Twitter kullanıcısı Waria64'ün paylaştığı bilgiye göre Valve, donanımsal ve yazılımsal olarak Steam Deck'i geliştirip ilerleyen yıllarda yeni bir cihazla karşımıza çıkacak.
Steam Deck 2 için elbette şu an bir hayli erken. Oyuncuların bir hayli ilgi gösterdiği cihaz ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede erişime açık değil ve stok sorunu sebebiyle birçok oyuncu da sırada bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: