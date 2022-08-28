Valve, Steam Deck 2 üzerine düşünmeye başladı

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Oyun dünyasının popüler şirketlerinden birisi olan Vale bildiğiniz gibigeçtiğimiz aylarda Steam Deck isimli bir oyun cihazı çıkardı. Taşınabilir PC olarak bilinen bu cihaz oyunseverlerin ilgisini ve beğenisini kazandı diyebiliriz. Şimdi ise beklenen haberden güzel detaylar geldi.

Steam Deck 2

Geçtiğimiz günlerde Valve, Steam Deck hakkında 50 sayfalık bir içerik paylaştı. Bu içerik içerisinde yazan detaylara göre Valve, Steam Deck 2'nin planlarına başladı. Önceden açıkladığı bilgiler ile tanınan Twitter kullanıcısı Waria64'ün paylaştığı bilgiye göre Valve, donanımsal ve yazılımsal olarak Steam Deck'i geliştirip ilerleyen yıllarda yeni bir cihazla karşımıza çıkacak.

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Steam Deck 2 için elbette şu an bir hayli erken. Oyuncuların bir hayli ilgi gösterdiği cihaz ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede erişime açık değil ve stok sorunu sebebiyle birçok oyuncu da sırada bekliyor.

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