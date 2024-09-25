ARM yongalı bir Steam Deck ihtimali ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir masa üstü konsolların yayılmasındaki öncülerden sayılan Steam Deck konsolu orijinal versiyona bir de OLED versiyon eklemiş ancak bir devam modeli çıkarmamıştı. Valve yakın dönemde iki model çıkarabilir.

ARM işlemcili Steam Deck?

SteamDB test uygulamasının detaylarında proton-arm64ec şeklinde yeni bir Proton versiyonuna atıf keşfedilmiş. Kaynaklar yakın dönemde ARM64 ile uyumlu Proton versiyonunun kullanıma sunulabileceğini belirtiyor.

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Diğer taraftan bu gelişme Steam Deck konsolunun yakın dönemde bir ARM işlemci ile güncellenmesi ihtimalini de akla getiriyor. Valve’ın normalde AMD ile devam modelinin işlemcisi için görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

Başka bir ihtimal gelecekte ARM tabanlı konsollar için Proton katmanının Linux dağıtımlarında uyumlu hale getirilmesi ancak bu da Proton katmanının masa üstüne özel olma avantajını kaybetmesi anlamına gelecek.

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