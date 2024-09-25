ARM yongalı bir Steam Deck ihtimali ortaya çıktı

ARM işlemcili Steam Deck?
SteamDB test uygulamasının detaylarında proton-arm64ec şeklinde yeni bir Proton versiyonuna atıf keşfedilmiş. Kaynaklar yakın dönemde ARM64 ile uyumlu Proton versiyonunun kullanıma sunulabileceğini belirtiyor.
Diğer taraftan bu gelişme Steam Deck konsolunun yakın dönemde bir ARM işlemci ile güncellenmesi ihtimalini de akla getiriyor. Valve’ın normalde AMD ile devam modelinin işlemcisi için görüşmelere başladığı iddia edilmişti.
Başka bir ihtimal gelecekte ARM tabanlı konsollar için Proton katmanının Linux dağıtımlarında uyumlu hale getirilmesi ancak bu da Proton katmanının masa üstüne özel olma avantajını kaybetmesi anlamına gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)