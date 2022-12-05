Vebitcoin davasında yeni gelişme: Ticari dava olarak kabul edilmedi

Tam Boyutta Gör Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin, 23 Nisan 2021’de işlemlerini durdurmuş ve yatırımcılarını mağdur etmişti. Thodex’in ardından yaşanan bu olayla ilgili çok sayıda soruşturma açıldı.

Şirketin ortağı dava açtı

Vebitcoin hakkında dava açanlar arasında şirketin bir ortağı da yer alıyor. Şirketin ortağı olan kişi, diğer ortağı hakkında şirketin faaliyetlerini bir anda durdurduğunu, internet sitesini kapattığını, kripto paralara ulaşamaz hale geldiğini belirterek tazminat davası açtı. Vebitcoin’in, kendisi de dahil yüzlerce kişiden kripto para alma vaadiyle para topladığını, bunlarla kripto para alınmış gibi gösterdiğini vurgulayarak, ortağı hakkında "dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını da belirtti.

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İlk olarak tazminat davasına bakan Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi yapılan işin ticari olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi ve dosya Muğla Asliye Ticaret Mahkemesine geldi. Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi ise kripto para işlemlerinin ticari bir iş olmadığını gerekçe göstererek görevsizlik kararı verdi.

Vebitcoin davası ticari dava sayılmadı

İki mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi, yargı yerinin ilk görevsizlik kararı alan Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin olduğuna hükmetti. Kararda kripto para borsalarına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığı gerekçe gösterilerek kripto para borsalarındaki uyuşmazlıkların “ticari dava olmadığı” kararı alındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin bu kararı kripto para davaları hakkında emsal niteliği taşıyor.

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Vebitcoin'de yeni gelişme: Ticari dava olarak kabul edilmedi