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    Venom 3’ün çıkış tarihi açıklandı

    Sony’nin kurduğu Spider-Man evreninin en sevilen karakteri olan Venom, yakında üçüncü filmine kavuşacak. Tom Hardy’nin başrolde devam edeceği yapımın çıkış tarihi belli oldu.
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    Venom 3 için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    2015 yılında Sony, Disney ile anlaşarak Spider-Man’i Marvel Sinematik Evrenine lisanslamıştı. Ancak Sony, daha sonraki yıllarda Spider-Man karakterlerini kullanarak kendi evrenini kuracağını açıklamıştı. 2018 yılında Venom filmi ile başlayan bu evren, geçtiğimiz yıllarda yavaş yavaş büyümeye başladı. 2021 yılında tekrar karşımıza çıkan Venom, yakında üçüncü bir filme sahip olacak.

    Venom 3 gelecek yıl vizyona girecek

    Venom ve Venom: Let There Be Carnage yapımları ile karakteri popüler medyada sevilen bir karaktere dönüştüren Sony, Venom serisinin bir üçleme olacağını belirtmişti. Geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan üçüncü filmin sonunda çıkış tarihi açıklandı.

    Venom 3 için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay, Venom’un yeni filminin Ekim 2024’te çıkacağı belirtilmişti ancak Sony, geçtiğimiz gün bu iddiayı yalanladı ve filmin çıkış tarihi duyurdu. Bu duyuruya göre Venom 3, 12 Temmuz 2024’te vizyona girecek. Böylece üçlemenin son filmi, gişede Mufasa: The Lion King ve Twisters ile yarışacak. Venom ve Eddie Brock karakterini en son Spider-Man: No Way Home’un ek sahnesinde görmüştük. İddialara göre Venom 3, bu sahneden devam edecek. Kelly Marcel’in yönetmen koltuğuna oturacağı yapımda Tom Hardy’e Chiwetel Ejiofor eşlik edecek.
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