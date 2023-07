Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ve Kraven the Hunter ertelendi

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreninin dışında Spider-Man karakterlerini kullanarak kendi evrenini geliştiren Sony, 2024 takviminde önemli bir değişiklik yaptı. Merakla beklenen Spider-Man yapımları Beyond the Spider-Verse ve Kraven the Hunter ertelendi.

Sony’nin animasyon yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 yılında vizyona girmişti ve film, Oscar ödülü olarak son yılların en başarılı animasyon filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Bir üçleme olarak tasarlanan serinin ikinci filmi Spider-Man: Across the Spider-Verse ise geçtiğimiz ay vizyona girmişti ve hayranlar üçlemenin son filmi için geri sayıma başlamıştı. Üçlemenin son filmi maalesef, 2024 takviminden kaldırıldı.

Miles Morales’in hikayesini sonlandıracak olan Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, 2024 yılının mart ayında vizyona girecekti ancak ABD’de oyuncuların ve yazarların başlattığı grev, filmin ertelenmesine sebep oldu. Sony, Beyond the Spider-Verse için yeni bir tarih açıklamadı ancak filmin 2024’te çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kraven the Hunter neredeyse bir yıl geriye çekildi

Tam Boyutta Gör Spider-Man’in en bilinen düşmanlarından olan Kraven the Hunter, Sony’nin Venom ve Morbius evreninde geçecek yeni bir yapım olacak. Aaron Taylor-Johnson’ı başrole koyacak yapımın orijinal çıkış tarihi 2023 yılının ekim ayı olacaktı ancak ABD’de süren grevler, bu yapımın da ertelenmesine sebep oldu. Kraven the Hunter, 30 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.

