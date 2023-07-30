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    Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ve Kraven the Hunter ertelendi

    Marvel Sinematik Evreninin dışında kendi Spider-Man evrenlerini geliştirmeye devam eden Sony, 2024 takviminde bir değişiklik yaptı. Merakla beklenen Beyond the Spider-Verse ertelendi.
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    Beyond the Spider Verse ve Kraven the Hunter ertelendi Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreninin dışında Spider-Man karakterlerini kullanarak kendi evrenini geliştiren Sony, 2024 takviminde önemli bir değişiklik yaptı. Merakla beklenen Spider-Man yapımları Beyond the Spider-Verse ve Kraven the Hunter ertelendi.

    Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ün çıkış tarihi belirsiz

    Sony’nin animasyon yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 yılında vizyona girmişti ve film, Oscar ödülü olarak son yılların en başarılı animasyon filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Bir üçleme olarak tasarlanan serinin ikinci filmi Spider-Man: Across the Spider-Verse ise geçtiğimiz ay vizyona girmişti ve hayranlar üçlemenin son filmi için geri sayıma başlamıştı. Üçlemenin son filmi maalesef, 2024 takviminden kaldırıldı.

    Miles Morales’in hikayesini sonlandıracak olan Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, 2024 yılının mart ayında vizyona girecekti ancak ABD’de oyuncuların ve yazarların başlattığı grev, filmin ertelenmesine sebep oldu. Sony, Beyond the Spider-Verse için yeni bir tarih açıklamadı ancak filmin 2024’te çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

    Kraven the Hunter neredeyse bir yıl geriye çekildi

    Beyond the Spider Verse ve Kraven the Hunter ertelendi Tam Boyutta Gör
    Spider-Man’in en bilinen düşmanlarından olan Kraven the Hunter, Sony’nin Venom ve Morbius evreninde geçecek yeni bir yapım olacak. Aaron Taylor-Johnson’ı başrole koyacak yapımın orijinal çıkış tarihi 2023 yılının ekim ayı olacaktı ancak ABD’de süren grevler, bu yapımın da ertelenmesine sebep oldu. Kraven the Hunter, 30 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.
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