Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ve Kraven the Hunter ertelendi

- Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ün çıkış tarihi belirsiz
- Kraven the Hunter neredeyse bir yıl geriye çekildi
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Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ün çıkış tarihi belirsiz
Sony’nin animasyon yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 yılında vizyona girmişti ve film, Oscar ödülü olarak son yılların en başarılı animasyon filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Bir üçleme olarak tasarlanan serinin ikinci filmi Spider-Man: Across the Spider-Verse ise geçtiğimiz ay vizyona girmişti ve hayranlar üçlemenin son filmi için geri sayıma başlamıştı. Üçlemenin son filmi maalesef, 2024 takviminden kaldırıldı.
Miles Morales’in hikayesini sonlandıracak olan Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, 2024 yılının mart ayında vizyona girecekti ancak ABD’de oyuncuların ve yazarların başlattığı grev, filmin ertelenmesine sebep oldu. Sony, Beyond the Spider-Verse için yeni bir tarih açıklamadı ancak filmin 2024’te çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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