Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ?

Oxford University kurumundan bir grup araştırmacı öğrenilen bilgilerin, kişilerin hatırlama biçimine bağlı olarak birbirinden farklı beyin devreleri üzerinde depolandığını keşfetti.

The Department of Experimental Psycoholgy, the Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging ( WIN ) ve the Nuffield Department of Clinical Neurosciences kurumları tarafından ortaklaşa geliştirilen araştırma için MRI görüntüleme yönteminden yararlanıldı. Araştırmacılar gönüllülerden oluşan bir denek grubunun beyinlerindeki öğrenmeyle ve öğrenilmiş deneyimlerle ilişkili bölümleri; denekler çeşitli görevleri yerine getirirken MRI görüntüleme yöntemiyle gözlemledi. Görevlerin sonunda ise çeşitli ödüller bulunuyordu.

MRI görüntülemeleri karşılaştırıldı

Katılımcıların görevler ile ödüller öncesindeki ve sonrasındaki uyarı cevaplarının değerlendirilebilmesi için katılımcılar, verilen görevlerden önce 2 oturum halinde MRI görüntüleme ile görüntülendi.

Görüntülemeler sonucunda kişilerin nöronal yolaklarında izlenen değişimlerin, kişilerin öğrenme biçimlerine ve öğrenme tarzına göre değişiklik gösterdiği tespit edildi.

Araştırmacı Miriam Klein-Flugge; kişilerinfarklı yöntemler ile öğrendiğini belirtiyor.

İnsanlar bazen sadece gözlem yaparak öğrenebilirken bazen de aynı çocukların oyuncaklarını oynarken yaptıkları gibi deneme ve yanılma yöntemi ile de öğrenebiliyor.

Beyin hasarı ve öğrenme

Yeni araştırma beynin öğrenilmiş bilgileri ve öğrenilmiş bilgiler ile ilişkili verileri farklı nöronal ağlarda depoladığını gösteriyor, bu da aslında beynin bir kısmı hasar görse bile, farklı yolakların ve mekanizmaların hala korunmuş olabileceği ve hala daha öğrenebileceğimiz anlamına geliyor. Tabi ki bu durum hasarın şiddetine, bölgesine ve türüne göre değişkenlik gösterebilir.

Ayrıca bilgilerin bir kısmının oldukça kalıcı olduğu ve bu bilgiler kullanılmadığında, önemini yitirdiğinde bile beynin bu bilgileri unutmadığı, alternatif öğrenme mekanizmalarıyla elde edinilen bilgilerin ise daha esnek olduğu ve yeni bilgilere göre daha kolay şekilde değişebileceği gözlemlendi.

''Multiple associative structures created by reinforecement and incidental statistical learning mechanisms'' adlı araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

