Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ?

    Oxford University kurumundan bir grup araştırmacı gönüllülerden oluşan bir denek grubunun beyinlerindeki öğrenmeyle ve öğrenilmiş deneyimlerle ilişkili bölümleri MRI görüntüleme yöntemiyle gözlemledi.
    7 sa.
    1,3b
    2
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ?
    Tam Boyutta Gör

    Oxford University kurumundan bir grup araştırmacı öğrenilen bilgilerin, kişilerin hatırlama biçimine bağlı olarak birbirinden farklı beyin devreleri üzerinde depolandığını keşfetti.

    The Department of Experimental Psycoholgy, the Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging ( WIN ) ve the Nuffield Department of Clinical Neurosciences kurumları tarafından ortaklaşa geliştirilen araştırma için MRI görüntüleme yönteminden yararlanıldı. Araştırmacılar gönüllülerden oluşan bir denek grubunun beyinlerindeki öğrenmeyle ve öğrenilmiş deneyimlerle ilişkili bölümleri; denekler çeşitli görevleri yerine getirirken MRI görüntüleme yöntemiyle gözlemledi. Görevlerin sonunda ise çeşitli ödüller bulunuyordu.

    MRI görüntülemeleri karşılaştırıldı

    Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ?
    Tam Boyutta Gör

    Katılımcıların görevler ile ödüller öncesindeki ve sonrasındaki uyarı cevaplarının değerlendirilebilmesi için katılımcılar, verilen görevlerden önce 2 oturum halinde MRI görüntüleme ile görüntülendi.

    Görüntülemeler sonucunda kişilerin nöronal yolaklarında izlenen değişimlerin, kişilerin öğrenme biçimlerine ve öğrenme tarzına göre değişiklik gösterdiği tespit edildi.

    Araştırmacı Miriam Klein-Flugge; kişilerinfarklı yöntemler ile öğrendiğini belirtiyor.

    İnsanlar bazen sadece gözlem yaparak öğrenebilirken bazen de aynı çocukların oyuncaklarını oynarken yaptıkları gibi deneme ve yanılma yöntemi ile de öğrenebiliyor.

    Beyin hasarı ve öğrenme

    Yeni araştırma beynin öğrenilmiş bilgileri ve öğrenilmiş bilgiler ile ilişkili verileri farklı nöronal ağlarda depoladığını gösteriyor, bu da aslında beynin bir kısmı hasar görse bile, farklı yolakların ve mekanizmaların hala korunmuş olabileceği ve hala daha öğrenebileceğimiz anlamına geliyor. Tabi ki bu durum hasarın şiddetine, bölgesine ve türüne göre değişkenlik gösterebilir.

    Ayrıca bilgilerin bir kısmının oldukça kalıcı olduğu ve bu bilgiler kullanılmadığında, önemini yitirdiğinde bile beynin bu bilgileri unutmadığı, alternatif öğrenme mekanizmalarıyla elde edinilen bilgilerin ise daha esnek olduğu ve yeni bilgilere göre daha kolay şekilde değişebileceği gözlemlendi.

    Ayrıca Bkz. "Antibiyotik içeren ağ yapıları geliştirildi"

    ''Multiple associative structures created by reinforecement and incidental statistical learning mechanisms'' adlı araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.



    https://medicalxpress.com/news/2019-10-brains.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Grahambelcik 6 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    "How our brains remember things depends upon how we learn them." Bu verdiğiniz kaynağın başlığı. Türkçeye çevirdiğimizde "Beynimizin hatırlama işlemi hangi şekilde o bilgiyi öğrendiğimize bağlı."
    Sizin verdiğiniz başlık çevirdiğiniz yazı ile uyuşmuyor.
    "Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ?" başlığı bu yazının sonucu değil.
    "How our brains remember things depends upon how we learn them." Bu verdiğiniz kaynağın başlığı. Türkçeye çevirdiğimizde "Beynimizin hatırlama işlemi hangi şeki...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk 3 sa.
    Başlığı okuduktan sonra güncel bir içerik beklemiyordum. Öğrenme ve hatırlama işleminin nasıl gerçekleştiğini bilmesek bunu taklit eden yapay sistemleri yapamazdık. Araştırmanın amacı attığınız başlıktaki soru değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FerdosParadise 5 sa.
    Beynimin sapı yandı laaa bu cümleyi okuyana kadar :
    ''Multiple associative structures created by reinforecement and incidental statistical learning mechanisms'' adlı araştırma
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Grahambelcik 6 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    "How our brains remember things depends upon how we learn them." Bu verdiğiniz kaynağın başlığı. Türkçeye çevirdiğimizde "Beynimizin hatırlama işlemi hangi şekilde o bilgiyi öğrendiğimize bağlı."
    Sizin verdiğiniz başlık çevirdiğiniz yazı ile uyuşmuyor.
    "Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ?" başlığı bu yazının sonucu değil.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. NASA'nın dev gezegen avcısı TESS, uzaylı aramaya başlıyor 2 sa. Çocukların ekran önünde geçirdikleri vakit, zararlı mı değil mi? 3 sa. Denizüstü rüzgâr çiftlikleri, küresel ihtiyaçtan fazla elektrik üretme potansiyeline sahip 4 sa. Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı 5 sa. Venüs'te kristal yapıları keşfedildi 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ? Sonraki Çin ilk kripto yasasını çıkarıyor 8 sa. Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu 9 sa. Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor 10 sa. Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor 11 sa. Apple Pay, ABD'nin en çok kullanılan mobil ödeme platformu oldu 11 sa. AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak 12 sa. Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı 12 sa. Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak 13 sa. Microsoft, Amazon'u 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI bulut sözleşmesiyle yendi 13 sa. Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı 14 sa. Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı 14 sa. Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı 15 sa. Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi? 15 sa. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Vestel Venus V6 var 16 sa. 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran modeller [Galeri] 16 sa. NBA NOW ile yeni bir NBA heyecanı başlıyor 16 sa. 2si1 | Uydudan İnternet Projesi başladı 17 sa. Adobe 7.5 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı 18 sa. Google Pixel 4’ün ekranı bazı uygulamalarda 60 Hz’e düşüyor 18 sa. Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı
    DonanımHaber
    Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? ŞEKER BİLE BULUNAMAYAN ...
    DH Forum
    Yeni Citroen C5 Aircross SUV Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim