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    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?

    Venüs'ün atmosferinde yaşam izi olarak kabul edilen fosfin bileşeni bulundu. Peki bu durum ne anlama geliyor?
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    41,1b
    305
    11
    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
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    Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, bugün tarihi bir açıklama yaparak Venüs'ün atmosferinde önemli yaşam izleri keşfedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili bir toplantı düzenleyen Kraliyet Astronomi Topluluğu, Venüs'te bulunan yoğun miktardaki fosfinin biyolojik bir mekanizmaya işaret ettiğini belirtti.

    Ne anlama geliyor?

    Fosfin bileşeni astronomi dünyasında uzun yıllardır önemli bir biyo-işaret, yani bir yaşam izi olarak kabul ediliyor. Fosfin Dünya'da, yalnızca organik yaşam formlarının bozulmasıyla çok küçük miktarlarda ortaya çıkıyor. En azından Dünya'da tamamıyla doğal yaşamla ilişkili bir bileşen. Ancak fosfinin abiyotik mekanizmalar sonucu oluşması da elbette imkansız değil. Örneğin Jüpiter gibi yaşam beklenmeyen yerlerde de daha önce fosfin keşfi yapılmıştı. Ancak bugünkü haberimizde çok daha farklı bir durum var; bilim insanları Venüs'te çok yoğun miktarlarda fosfin bulunduğunu ve abiyotik bir mekanizmanın bu seviyede fosfin üretmesinin şu anda pek mümkün görülmediğini söyledi.

    Venüs boyutları ve kütlesi itibarıyla aslında Güneş Sistemi'nde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak biliniyor. Ancak inanılmaz yoğun atmosferi (Dünya'nın 100 katı) ve ekstrem yüzey sıcaklıkları (ortalama 450 santigrat derece) nedeniyle Venüs yaşam arayışlarında Mars kadar ilgi odağı olamadı. Yine de Venüs'ün yoğun bulutlarında sıcaklıkların ve atmosfer basıncının çok uygun aralıklarda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yaklaşık 50 km yükseklikte Venüs bulutlarında bir şehir inşa etme fikri hala bilim dünyasında popülerliğini koruyor.

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    Bugün duyurulan keşif bu yüzden oldukça heyecan verici. Keşfedilen fosfinin yüzeyden 50-60 kilometrelik yüksekliklerde yer aldığı belirtildi. Dünya'da bazı anaerobik mikrobik yaşam formlarının fosfinin üretiminde önemli rol oynadığını biliyoruz. Bilim insanları benzer organizmaların Venüs'te de olabileceğini düşünüyor.

    "Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir"

    Tabi fosfinin keşfedilmesi kesin olarak yaşamın varlığını kanıtlayan bir şey değil. Bilim insanları, Venüs hakkında bilmediğimiz hala çok fazla şeyin olduğunu söylüyor. Şu anda açıklayamadığımız bambaşka bir mekanizma Venüs'teki fosfin varlığının açıklaması olabilir. Araştırmacılar şu ana kadar şimşek çakmaları ve meteor bombardımanı gibi bazı olasıkları modellediklerini ancak bu hesaplamaların, bulunan bu yoğun fosfini açıklamada yetersiz kaldığını söyledi.

    Bilim insanları şimdi bu fosfinin tam olarak ne anlama geldiğini anlamak için yoğun araştırmalara başlayacak. Bugünkü keşif elbette önemli ancak sadece bir başlangıç. Konuyla ilgili konuşan Londra Üniversitesi araştırmacıları,"Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlarla desteklenmeli. Şu anda iyi bir kanıtımız var, ancak olağanüstü değil." ifadelerini kullandı.

    Venüs'teki fosfin keşfi Şili'de yer alan Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi (ALMA) ve Hawaii'deki James Clerk Maxwell teleskobu kullanılarak yapılmış. Araştırmayı gerçekleştiren ekipte Manchester ÜniversitesiMassachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar var. Ünlü bazı bilim insanlarını da içeren araştırmanın tam makalesi bugün Nature Astronomy'de yayınlandı.

    MIT'nin yayınladığı video:



    Kaynakça https://www.space.com/venus-clouds-solar-system-possible-biognatures-mars-enceladus.html https://www.theverge.com/21428796/venus-gas-life-sign-discovery-phosphine-biosignature Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. en beğenilen
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    milyondabir 1 sa.
    Ülke batmış misali ,herkes geçim derdinde çok meraklı olduğum konular bile ,hayat düşünmeye müsade etmiyor resmen
    Yanıtla +5
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    ErdemAlkan52 1 sa. yeni yorumcu
    Mükemmel keşif
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dediğimdedik 1 sa. yeni yorumcu
    Bulutlarda bir şehir inşaa etmek vov
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 1 sa. (düzenlendi)
    Şu günden sonrada Venüs projeleri start almaya başlar, Elon Musk, Jeff Bezos, Nasa, Jaxa, Çin Uzay Ajansı, ESA, muhtemelen önümüzdeki bi kaç 10 yılın planlarını organize etmekle meşgül olacaklardır.
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 1 sa.
    Rusya tekrar kolları sıvayacaktır, bu güne kadarki venüs hakkındaki bilgilerin büyük çoğunluğu vanera projeleri kapsamında Eski Sovyetlere aittir, tarım toplumundan uzaya çıkmak dünyada bir kere sovyetlere nasip olmuştur dahada kimseye olmaz, vanera projesi kapsamında venüse o çok yüksek sıcaklıklara bir tek sovyet yapımı araçlar inmiş ve araç yüksek sıcaklıktan bozulmadan ve akabinde erimeye geçmeden resim çekip atmosferdeki sondaya ve oradanda dünyaya iletebilmiştir.
    Venüsün keşfedilebilmiş bir çok büyük sırrı aslında Rusyadadır lakin bu güne kadar saklıyorlar mıydı yoksa çözemediler mi onu ilerleyen günlerde Rusyadan dinleyeceğiz, hüsranda çıkabilir, biz biliyorduk da çıkabilir, gerçi Rusya az ciddi biliyorduk demeside muhtemel bir ülke, basın açıklaması bekliyoruz Aslan Kaplan Eski Ajan Putin Reis.
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    redar 1 sa.
    Yaratılışçı arkadaşlardan izah bekliyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    okayynn (Okan Ü.) 36 dk. redar
    zaten açıklamışlar konu da , venüste uzun yıllar önce okyanus ve akarsular olduğu zaten biliniyordu ama güneşe yakınlığı yüzünden sera gazı etkisi kontrolden çıktı ve tüm su buharlaştı. O yüzden atmosferinde yaşam izi kalıntılarının bulunması çokta şaşırtıcı değil.Su hayat demektir sonuçta. Venüs'ün geçmiş yıllar da Dünya'ya çok benzer bir iklimi olduğu bile düşünülüyor.
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    bbuzol (Bahadır BUZOL) 1 sa.
    Dünyanın en büyük bilimsel keşiflerinden biri. İnsanların uzayı algılamasını sonsuza kadar değiştirecek bir haber.
    Yanıtla +3
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa. en beğenilen
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    milyondabir 1 sa.
    Ülke batmış misali ,herkes geçim derdinde çok meraklı olduğum konular bile ,hayat düşünmeye müsade etmiyor resmen
    Yanıtla +5
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    runeterra (Cenk ISKIN) 1 sa.
    2020 yılında konuşmamız gereken asıl konular bunlar.



    Ama sadece tek yorum var 👍👍👍
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    ErdemAlkan52 1 sa. yeni yorumcu
    Mükemmel keşif
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