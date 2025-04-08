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    Elon Musk, Donald Trump'ın gümrük vergilerine tepki gösterdi

    Elon Musk ile Donald Trump arasında gümrük vergileri konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Sosyal medya hesabında Milton Friedman'lı paylaşım yapan Musk ayrıca Trump'ın baş danışmanına hakaret etti.
    Elon Musk, Donald Trump'ın gümrük vergilerine tepki gösterdi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gümrük vergileri konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Kaynaklar, Musk'ın Trump'a yüksek gümrük vergilerini geri çekmesi yönünde baskıda bulunduğunu ancak şimdiye kadar etkili olamadığını belirtiyor.

    Musk'tan Milton Friedman'lı paylaşım

    Seçim sürecinde Trump'ın en büyük destekçisi olan Musk, bugüne kadar Trump'ın gümrük vergileri konusunda açıklamada bulunmamıştı. Ancak, X'te yakın zamanda bir paylaşımda bulunan ünlü milyarder, Nobel ödüllü Ekonomist Milton Friedman'ın bir kurşun kalemin üretilmesi için gereken materyallerin dünyanın dört bir yanından nasıl geldiğini açıkladığı videoyu paylaşarak uluslararası ticaretin faydalarına işaret etti.

    Trump'ın baş danışmanına "Aptal" dedi

    Musk ayrıca, Trump'ın baş ticaret danışmanı olan ve gümrük vergileri kararlarının arkasındaki kişi olduğuna inanılan Ekonomist Peter Navarro'ya hakaret ederek "Aptal" ifadesinde bulundu.

    Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk da X platformunda yaptığı paylaşımda, "Trump'ın nesillerdir en yüksek vergi uygulayan Amerikan Başkanı olacağını kim düşünebilirdi ki?" sözlerini paylaştı.

    Musk geçtiğimiz günlerde İtalya Başbakan yardımcısı Matteo Salvini ile yaptığı bir görüşmede Avrupa ile Kuzey Amerika arasında gümrük vergisi olmamasını umduğunu söyleyerek serbest ticaret bölgesi yaratılması gerektiğini söylemişti.

    Ancak Trump, tarifeler konusunda kararlı gözüküyor. Birçok ülkeye çeşitli oranlarda gümrük vergileri açıklayan ABD Başkanı, piyasalarda deprem yaratmış durumda. Bu durumun Tesla'nın da aralarında bulunduğu ABD'li şirketlerin hoşuna gitmediği aşikar.

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