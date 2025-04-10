Kısa sürdü: Dünyanın en değerli şirketi artık Microsoft değil

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşanmış ve Microsoft, en büyük rakibi Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmişti. Ancak bu liderlik uzun sürmedi. Son veriler, Apple'ın piyasa değeri açısından yeniden zirveye yerleştiğini gösteriyor.

Apple yeniden lider

Apple'ın hisseleri, son birkaç gün içerisinde yaşadığı toparlanmayla birlikte 198,85 dolar seviyesine yükseldi. Bu artış, şirketin toplam piyasa değerini yaklaşık 2,99 trilyon dolara taşıyarak Apple'ı bir kez daha listenin başına yerleştirdi. Microsoft ise 2,9 trilyon dolarlık değeriyle ikinci sıraya gerilemiş durumda.

Tam Boyutta Gör Her iki şirketin piyasa değeri arasındaki fark oldukça sınırlı. Ancak Apple hisselerinde görülen yüzde 15,33'lük artış, şirketi öne geçirmeyi başardı. Microsoft tarafında ise hisseler yüzde 10,13 oranında yükselmiş olsa da bu ivme, Apple'ın yaşadığı toparlanmanın gerisinde kaldı.

Piyasalarda gözlenen bu dalgalanmaların arkasında ise, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve ithalata yönelik kapsamlı gümrük vergilerini içeren politikalar yer alıyor. Çin dahil olmak üzere 100’den fazla ülkeyi hedef alan bu yeni vergi düzenlemeleri, teknoloji şirketleri üzerinde de ciddi baskı oluşturmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise çoğu ülke için karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir duraklama duyuruldu ve bu da piyasaların yükselmesini sağladı.

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Son olarak Nvidia'nın da 2,79 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple ve Microsoft'un hemen arkasında üçüncü sırada yer aldığını söyleyelim. Özellikle yapay zeka çiplerine olan yoğun talep, şirketin bu yarıştaki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.

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