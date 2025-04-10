Kısa sürdü: Dünyanın en değerli şirketi artık Microsoft değil

Apple yeniden lider
Apple'ın hisseleri, son birkaç gün içerisinde yaşadığı toparlanmayla birlikte 198,85 dolar seviyesine yükseldi. Bu artış, şirketin toplam piyasa değerini yaklaşık 2,99 trilyon dolara taşıyarak Apple'ı bir kez daha listenin başına yerleştirdi. Microsoft ise 2,9 trilyon dolarlık değeriyle ikinci sıraya gerilemiş durumda.
Piyasalarda gözlenen bu dalgalanmaların arkasında ise, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve ithalata yönelik kapsamlı gümrük vergilerini içeren politikalar yer alıyor. Çin dahil olmak üzere 100’den fazla ülkeyi hedef alan bu yeni vergi düzenlemeleri, teknoloji şirketleri üzerinde de ciddi baskı oluşturmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise çoğu ülke için karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir duraklama duyuruldu ve bu da piyasaların yükselmesini sağladı.
Son olarak Nvidia'nın da 2,79 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple ve Microsoft'un hemen arkasında üçüncü sırada yer aldığını söyleyelim. Özellikle yapay zeka çiplerine olan yoğun talep, şirketin bu yarıştaki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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