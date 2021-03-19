Video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçti

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Dünyanın en çok aboneye sahip olan video akış servisi Netflix'in yükselmesi ile birlikte büyük stüdyolar da kendi video akış servisini oluşturmaya başladı. Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de bu işe girmesi ile birlikte şüphesiz video akış servisleri, sinema sektöründe büyük yere sahip olmaya başladı.

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Geçtiğimiz günlerde Motion Picture Association'ın yıllık olarak yayınladığı rapora göre tüm video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçmiş durumda. Net olarak açıklanmasa da 1 milyar aboneliğin 1 milyar insan anlamına gelmediğini söyleyelim.

Video akış servisleri önemli bir hedefi geride bıraktı diyebiliriz. Her ne kadar şu anda sinema sektörünü kötü etkilediği düşünülse de raporlar bunu çok da desteklemiyor. Salgın esnasında sinemaların büyük kan kaybettiği ancak dijitale olan yönelim sayesinde de bu kan kaybının büyük oranda giderildiği gözüküyor raporda. Elbette yönetmenlerin video akış platformlarını sanatsal açıdan eleştirmesi farklı bir konu.

Önümüzdeki süreçte bu sayı çok daha hızlı bir şekilde artacaktır. Disney+ en önemli içeriklerini daha yeni yeni yayınlamaya başladı ve şimdiden 100 milyon aboneyi geçmiş durumda. Netflix, sabit artış ile devam ediyor diyebiliriz ve o da 200 milyon aboneyi geride bıraktı. HBO Max, Amazon Prime Video ve Paramount+ ise daha çok yeni. Henüz onlar da en önemli içeriklerini yayınlamış değil.

https://screenrant.com/global-streaming-subscriptions-1-billion-netflix-disney/

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