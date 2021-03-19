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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçti

    Başta Netflix olmak üzere tüm video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçmiş durumda. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Mart 2021, 10:30 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçti
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en çok aboneye sahip olan video akış servisi Netflix'in yükselmesi ile birlikte büyük stüdyolar da kendi video akış servisini oluşturmaya başladı. Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de bu işe girmesi ile birlikte şüphesiz video akış servisleri, sinema sektöründe büyük yere sahip olmaya başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü?

    Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin hedefi "şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmi" olmak"

    Geçtiğimiz günlerde Motion Picture Association'ın yıllık olarak yayınladığı rapora göre tüm video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçmiş durumda. Net olarak açıklanmasa da 1 milyar aboneliğin 1 milyar insan anlamına gelmediğini söyleyelim. 

    Video akış servisleri önemli bir hedefi geride bıraktı diyebiliriz. Her ne kadar şu anda sinema sektörünü kötü etkilediği düşünülse de raporlar bunu çok da desteklemiyor. Salgın esnasında sinemaların büyük kan kaybettiği ancak dijitale olan yönelim sayesinde de bu kan kaybının büyük oranda giderildiği gözüküyor raporda. Elbette yönetmenlerin video akış platformlarını sanatsal açıdan eleştirmesi farklı bir konu. 

    Önümüzdeki süreçte bu sayı çok daha hızlı bir şekilde artacaktır. Disney+ en önemli içeriklerini daha yeni yeni yayınlamaya başladı ve şimdiden 100 milyon aboneyi geçmiş durumda. Netflix, sabit artış ile devam ediyor diyebiliriz ve o da 200 milyon aboneyi geride bıraktı. HBO Max, Amazon Prime Video ve Paramount+ ise daha çok yeni. Henüz onlar da en önemli içeriklerini yayınlamış değil.



    https://screenrant.com/global-streaming-subscriptions-1-billion-netflix-disney/
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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar bu sayede korsandan da kurtuldular
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    absamet (sems sems) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Prime video da güzel film dizi çok az. Normalde Türkçesi olan birçok filmde Türkçe ses yok alt yazı koymuşlar.
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    C Clusive 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cinemaximum denen o firmada büfe görevlilerinin oturması yasaktı. Gişeciler oturabiliyor ama Büfeciler oturamıyordu. Yazın salonların neredeyse hepsi kapalı sinema alanında 10 kişi var ve 10'u da Cinemaximum çalışanlarından ve temizlik görevlilerinden oluşuyordu. Müşteri 0 ama yine de oturmak yasaktı. Sinema haberlerini görünce aklıma hep bu firma gelir.
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    F FlyingUnderpants 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi süreci sinema salonlarına son darbeyi vurdu, streaming tavan yaptı. Evine 55'' 4K televizyon alan bir daha film izlemek için dışarı çıkmıyor. Diziler de cabası.
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar bu sayede korsandan da kurtuldular
    Yanıtla +4
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