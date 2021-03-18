Mortal Kombat filminin hedefi "şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmi" olmak

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İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filmi ile ilgili heyecanlandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Mortal Kombat filminin şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş sahnelerine sahip olduğu söylenmişti. Şimdi de Mortal Kombat yapımcısı Todd Garner, bu film ile ulaşmak istedikleri hedefi açıkladı. Todd Garner, Mortal Kombat filmnin hazırlarken şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmini yapmayı hedefleyerek yola çıktıklarını söyledi.

Bu açıklama gerçekten heyecanlandıran bir açıklama diyebiliriz. Eğlence amacıyla çekilen birçok film amacından sapıyor ve başka bir şey olmaya çalışıyor. Sonunda da hem istenilen olamıyor hem de eğlendiremiyor. Mortal Kombat ile yapılmak istenilenin sadece bir dövüş filmi olması umutlandırıcı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde filmde mümkün olan en az seviyede yeşil perde kullandıkları açıklanmıştı.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.

https://screenrant.com/mortal-kombat-2021-action-fatalities-best-fighting-movie/

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