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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mortal Kombat filminin hedefi "şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmi" olmak

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'in yeni film uyarlamasının yapımcısı, film ile ulaşmak istedikleri hedefi açıkladı.
    18 Mart 2021, 17:30 (8 sa.)
    1b
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    7
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Mortal Kombat filminin hedefi
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    İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filmi ile ilgili heyecanlandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Nazileri yenmek için illüzyon kullanan gerçek bir sihirbazın hikayesini anlatan filmin başrolü Benedict Cumberbatch oldu"

    Geçtiğimiz haftalarda Mortal Kombat filminin şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş sahnelerine sahip olduğu söylenmişti. Şimdi de Mortal Kombat yapımcısı Todd Garner, bu film ile ulaşmak istedikleri hedefi açıkladı. Todd Garner, Mortal Kombat filmnin hazırlarken şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmini yapmayı hedefleyerek yola çıktıklarını söyledi. 

    Bu açıklama gerçekten heyecanlandıran bir açıklama diyebiliriz. Eğlence amacıyla çekilen birçok film amacından sapıyor ve başka bir şey olmaya çalışıyor. Sonunda da hem istenilen olamıyor hem de eğlendiremiyor. Mortal Kombat ile yapılmak istenilenin sadece bir dövüş filmi olması umutlandırıcı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde filmde mümkün olan en az seviyede yeşil perde kullandıkları açıklanmıştı.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 16 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Ülkemizde ise yalnızca sinemalarda yayınlanacak.



    https://screenrant.com/mortal-kombat-2021-action-fatalities-best-fighting-movie/
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    cceviz (cenk cenk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gazı da verdik. Bu yoklukta her türlü gider mantığı ile yalap şap birşeyler yapmamışlardır umarım.
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    tobepeople 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    öncelikle, en iyi dövüş filminde şaşalı efekt olmaz ; Rocky, Milyon Dolarlık Bebek , Dövüş Kulübü ,ipman ,Yenilmez ,Kan sporu ,Kan ve Kemik gibi yapımlar aklıma gelen en iyileri. Açıkçası Mortal Kombat gibi janjanlı şeyler izleyeceğime gider anime izlerim: Ciddiyim, çok kaliteli animeler var; Hajime no Ippo, Grappler Baki serisi ve bir anime filmi ,Kengan Ashura ,Levius bunlar bence en iyileri. Hatta işin içine kılıç vs katınca sonsuz bir çeşitlilik oluyor; Drifters, Dororo ,Samurai champlo ,Killing Bites... Macera katarsak inanılmaz Bleach, One Piece , Darker Than Black, Naruto, Hunter x hunter 2010 ,Kimetsu no Yaiba ,Fairy Tail...vs çok fazla var o kadar var ki 100 tane yazsam yine de yetmez!
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay mk
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlısı diyelim. Şu pandemi döneminde sektörün durumu malum, umarım yeşil yalanlar değildir.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel de mk filmlerinin hikayesi beni sarmıyor. Dövüş oyunu olarak güzel. Ama film olarak tırt
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    E erol.star (erol yıldız) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) ruzgarnufel
    Sana katılıyorum. En iyi dövüşü yaptırın da konu olmayınca ben açar ufc yi izlerim. Tamam bu kadar karakter olan bir oyunu senaryolaştırıp film yapmak zor ama oda sizin işiniz. Bir de ilk film gibi hep kapalı mekan ada vb gibi yerlerde geçmez film. İnşallah güzel olur tutulur da seri olarak çekilir.
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    WeDneS (Ercan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beklemedeyiz
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