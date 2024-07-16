Video oluşturmayı kolaylaştıran Google Vids, kullanıma sunuluyor

Google Vids ile video sunum hazırlamak kolaylaşıyor
Google Vids'te sıfırdan video oluşturabilseniz de bunu, bir istemden gerçekçi görüntüler oluşturabilen OpenAI Sora gibi yapay zeka araçlarıyla karıştırmayın. Vids bunun yerine, Gemini yapay zekayı kullanarak sunum videoları hazırlamaya olanak tanıyan bir araç görevi görüyor.
Video gösteriminde görüldüğü gibi Vids ile mevcut şablonlar kullanılarak video sunumlar hazırlamak mümkün. Videolar için stok resim ve videolar eklenebiliyor, yapay zeka ile seslendirmeler yapılabiliyor, konuşmalardaki duraklamalar ve istenmeyen kısımlar otomatik olarak tespit edilip kesilebiliyor. Özetle Google Vids, video ve sunum oluşturma işini oldukça kolaylaştırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.