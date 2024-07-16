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Tam Boyutta Gör Google, Workspace Labs'ta yeni video üretkenlik uygulaması Google Vids'i kullanıma sunuyor. Nisan ayında duyurulan Vids, kullanıcıların yapay zeka desteğiyle stok videolardan, resimlerden, dökümanlardan ve seslendirmelerden faydalanarak video oluşturmasına olanak tanıyor.

Google Vids ile video sunum hazırlamak kolaylaşıyor

Google Vids'te sıfırdan video oluşturabilseniz de bunu, bir istemden gerçekçi görüntüler oluşturabilen OpenAI Sora gibi yapay zeka araçlarıyla karıştırmayın. Vids bunun yerine, Gemini yapay zekayı kullanarak sunum videoları hazırlamaya olanak tanıyan bir araç görevi görüyor.

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Video gösteriminde görüldüğü gibi Vids ile mevcut şablonlar kullanılarak video sunumlar hazırlamak mümkün. Videolar için stok resim ve videolar eklenebiliyor, yapay zeka ile seslendirmeler yapılabiliyor, konuşmalardaki duraklamalar ve istenmeyen kısımlar otomatik olarak tespit edilip kesilebiliyor. Özetle Google Vids, video ve sunum oluşturma işini oldukça kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Video oluşturmayı kolaylaştıran Google Vids, kullanıma sunuluyor