OpenAI, yapay zekada devrim yaratacak bir akıl yürütme teknolojisi geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft tarafından desteklenen ChatGPT, Sora ve Dall-E geliştiricisi OpenAI, aktarılanlara göre "Strawberry" kod adlı gizemli bir proje üzerinde çalışıyor. Firmanın bu proje ile yapay zeka modellerini geliştirme süreçlerine yeni bir yaklaşım getirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Strawberry projesi ile OpenAI’ın büyük dil modellerine gelişmiş muhakeme (akıl yürütme) yeteneği ekleyeceği söyleniyor. Reuters’in haberine göre OpenAI, Strawberry’e dair planlarını ve nasıl çalıştığı ile ilgili bilgileri şirket içerisinde bile saklıyor. Bununla birlikte Strawberry’nin ne zaman kamuya duyurulacağı da şimdilik belirsiz durumda.

Geleceği planlayan bir yapay zeka

Öte yandan Strawberry sayesinde yapay zekaların sorgulara sadece yanıt üretmesi değil aynı zamanda şirketin “derin araştırma” olarak adlandırdığı mekanizma ile internette otonom ve güvenilir bir şekilde gezinecek kadar ileriyi planlaması sağlanacak. Bununla birlikte daha önemli bir detay daha bulunuyor. Strawberry projesinin aslında geçmişte duyduğumuz gizemli Q* (Q-Star olarak telaffuz ediliyor) projesi olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda Q*’ın yapay genel zeka (AGI) olarak da bilinen süper zeka arayışında bir dönüm noktası olabileceği dile getirilmişti.

Yapay zekaların ne kadar akıllı olduğu bu şekilde belirlenecek 23 sa. önce eklendi

Ayrıca OpenAI’ın geçtiğimiz Salı günü şirket içi bir toplantıda yeni insan benzeri akıl yürütme becerilerine sahip olduğunu iddia ettiği bir araştırma projesini gösterdi. Bunun Strawberry projesi olup olmadığı belirsiz ancak emareler buna işaret ediyor.

Muhakeme veya akıl yürütme, günümüz yapay zekalarının en zayıf noktalarından birisi. Evet, büyük dil modelleri (ChatGPT gibilerine güç veren sistemler) ile yoğun metinleri özetleyebiliyor ve düzyazılar oluşturabiliyoruz ancak sezgisel ve sağduyu gerektiren, daha doğrusu bir düşünce içeren konularda hepsi sınıfta kalıyor. Modeller bu tür sorularla karşılaştığında "halüsinasyon" olarak ifade edilen uydurma bilgiler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıl yürütme konusunda güçlü olan yapay zekalar, önceden plan yapma, fiziksel dünyayı anlama ve zorlu çok adımlı problemleri çözme konusunda güçlü olabilir. Dolayısıyla yapay zeka modellerinde akıl yürütmeyi güçlendirmek, modellerin büyük bilimsel keşifler yapmaktan yeni yazılım uygulamaları planlamaya ve oluşturmaya kadar her şeyi yapabilme becerisinde bir devrim başlatabilir. OpenAI CEO’su Sam Altman, Bill Gates ile ocak ayında yaptığı konuşmada yapay zekada "en önemli ilerleme alanlarının muhakeme yeteneği etrafında olacağını" söylemişti.

Ek olarak OpenAI’ın üzerinde çalıştığı şeyin 2022 yılında Stanford'da geliştirilen ve "Self-Taught Reasoner" ya da "STaR" olarak adlandırılan bir yöntemle benzerlikler taşıdığı söyleniyor. STaR, yapay zeka modellerinin yinelemeli olarak kendi eğitim verilerini oluşturarak kendilerini daha yüksek zeka seviyelerine çıkarmalarını sağlayan bir yaklaşım. Bu yaklaşım teorik olarak dil modellerinin insan düzeyindeki zekayı aşmasını sağlamak için kullanılabilir.

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OpenAI, yeni bir akıl yürütme teknolojisi üzerinde çalışıyor