Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, yapay zekada devrim yaratacak bir akıl yürütme teknolojisi geliştiriyor

    Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, görünüşe göre yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre Microsoft destekli şirket, yeni bir akıl yürütme teknolojisi geliştiriyor.
    OpenAI, yeni bir akıl yürütme teknolojisi üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft tarafından desteklenen ChatGPT, Sora ve Dall-E geliştiricisi OpenAI, aktarılanlara göre "Strawberry" kod adlı gizemli bir proje üzerinde çalışıyor. Firmanın bu proje ile yapay zeka modellerini geliştirme süreçlerine yeni bir yaklaşım getirmeye çalıştığı belirtiliyor.

    Strawberry projesi ile OpenAI’ın büyük dil modellerine gelişmiş muhakeme (akıl yürütme) yeteneği ekleyeceği söyleniyor. Reuters’in haberine göre OpenAI, Strawberry’e dair planlarını ve nasıl çalıştığı ile ilgili bilgileri şirket içerisinde bile saklıyor. Bununla birlikte Strawberry’nin ne zaman kamuya duyurulacağı da şimdilik belirsiz durumda.

    Geleceği planlayan bir yapay zeka

    Öte yandan Strawberry sayesinde yapay zekaların sorgulara sadece yanıt üretmesi değil aynı zamanda şirketin “derin araştırma” olarak adlandırdığı mekanizma ile internette otonom ve güvenilir bir şekilde gezinecek kadar ileriyi planlaması sağlanacak. Bununla birlikte daha önemli bir detay daha bulunuyor. Strawberry projesinin aslında geçmişte duyduğumuz gizemli Q* (Q-Star olarak telaffuz ediliyor) projesi olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda Q*’ın yapay genel zeka (AGI) olarak da bilinen süper zeka arayışında bir dönüm noktası olabileceği dile getirilmişti.

    Ayrıca OpenAI’ın geçtiğimiz Salı günü şirket içi bir toplantıda yeni insan benzeri akıl yürütme becerilerine sahip olduğunu iddia ettiği bir araştırma projesini gösterdi. Bunun Strawberry projesi olup olmadığı belirsiz ancak emareler buna işaret ediyor.

    Muhakeme veya akıl yürütme, günümüz yapay zekalarının en zayıf noktalarından birisi. Evet, büyük dil modelleri (ChatGPT gibilerine güç veren sistemler) ile yoğun metinleri özetleyebiliyor ve düzyazılar oluşturabiliyoruz ancak sezgisel ve sağduyu gerektiren, daha doğrusu bir düşünce içeren konularda hepsi sınıfta kalıyor. Modeller bu tür sorularla karşılaştığında "halüsinasyon" olarak ifade edilen uydurma bilgiler üretiyor.

    OpenAI, yeni bir akıl yürütme teknolojisi üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Akıl yürütme konusunda güçlü olan yapay zekalar, önceden plan yapma, fiziksel dünyayı anlama ve zorlu çok adımlı problemleri çözme konusunda güçlü olabilir. Dolayısıyla yapay zeka modellerinde akıl yürütmeyi güçlendirmek, modellerin büyük bilimsel keşifler yapmaktan yeni yazılım uygulamaları planlamaya ve oluşturmaya kadar her şeyi yapabilme becerisinde bir devrim başlatabilir. OpenAI CEO’su Sam Altman, Bill Gates ile ocak ayında yaptığı konuşmada yapay zekada "en önemli ilerleme alanlarının muhakeme yeteneği etrafında olacağını" söylemişti.

    Ek olarak OpenAI’ın üzerinde çalıştığı şeyin 2022 yılında Stanford'da geliştirilen ve "Self-Taught Reasoner" ya da "STaR" olarak adlandırılan bir yöntemle benzerlikler taşıdığı söyleniyor. STaR, yapay zeka modellerinin yinelemeli olarak kendi eğitim verilerini oluşturarak kendilerini daha yüksek zeka seviyelerine çıkarmalarını sağlayan bir yaklaşım. Bu yaklaşım teorik olarak dil modellerinin insan düzeyindeki zekayı aşmasını sağlamak için kullanılabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    summertime saga benzeri oyunlar kapı otomatiği çalışmıyor pillars of eternity türkçe yama axen mi onvo mu eca klima yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro
    Apple iPhone 15 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR
    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız