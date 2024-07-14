OpenAI, yapay zekada devrim yaratacak bir akıl yürütme teknolojisi geliştiriyor

Strawberry projesi ile OpenAI’ın büyük dil modellerine gelişmiş muhakeme (akıl yürütme) yeteneği ekleyeceği söyleniyor. Reuters’in haberine göre OpenAI, Strawberry’e dair planlarını ve nasıl çalıştığı ile ilgili bilgileri şirket içerisinde bile saklıyor. Bununla birlikte Strawberry’nin ne zaman kamuya duyurulacağı da şimdilik belirsiz durumda.
Geleceği planlayan bir yapay zeka
Öte yandan Strawberry sayesinde yapay zekaların sorgulara sadece yanıt üretmesi değil aynı zamanda şirketin “derin araştırma” olarak adlandırdığı mekanizma ile internette otonom ve güvenilir bir şekilde gezinecek kadar ileriyi planlaması sağlanacak. Bununla birlikte daha önemli bir detay daha bulunuyor. Strawberry projesinin aslında geçmişte duyduğumuz gizemli Q* (Q-Star olarak telaffuz ediliyor) projesi olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda Q*’ın yapay genel zeka (AGI) olarak da bilinen süper zeka arayışında bir dönüm noktası olabileceği dile getirilmişti.
Ayrıca OpenAI’ın geçtiğimiz Salı günü şirket içi bir toplantıda yeni insan benzeri akıl yürütme becerilerine sahip olduğunu iddia ettiği bir araştırma projesini gösterdi. Bunun Strawberry projesi olup olmadığı belirsiz ancak emareler buna işaret ediyor.
Muhakeme veya akıl yürütme, günümüz yapay zekalarının en zayıf noktalarından birisi. Evet, büyük dil modelleri (ChatGPT gibilerine güç veren sistemler) ile yoğun metinleri özetleyebiliyor ve düzyazılar oluşturabiliyoruz ancak sezgisel ve sağduyu gerektiren, daha doğrusu bir düşünce içeren konularda hepsi sınıfta kalıyor. Modeller bu tür sorularla karşılaştığında "halüsinasyon" olarak ifade edilen uydurma bilgiler üretiyor.
Ek olarak OpenAI’ın üzerinde çalıştığı şeyin 2022 yılında Stanford'da geliştirilen ve "Self-Taught Reasoner" ya da "STaR" olarak adlandırılan bir yöntemle benzerlikler taşıdığı söyleniyor. STaR, yapay zeka modellerinin yinelemeli olarak kendi eğitim verilerini oluşturarak kendilerini daha yüksek zeka seviyelerine çıkarmalarını sağlayan bir yaklaşım. Bu yaklaşım teorik olarak dil modellerinin insan düzeyindeki zekayı aşmasını sağlamak için kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.