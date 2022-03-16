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    ViewSonic VX1755 taşınabilir monitör satışa çıkıyor

    ViewSonic VX1755 adındaki taşınabilir monitör modeli 1 kilogramdan daha az ağırlığı ile her yere taşınabilirken 144Hz tazeleme hızı ile oyunlarda akıcılık sağlıyor. 
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    ViewSonic VX1755
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    Son dönemde taşınabilir monitörlere olan ilginin artması ile ViewSonic markası da harekete geçti. 15.6 ve 16 inçlik taşınabilir monitör modellerinin ardından 17.3 inçlik daha büyük bir çözüm satışa başlıyor.

    ViewSonic VX1755 özellikleri ve fiyatı

    ViewSonic VX1755 taşınabilir monitör modeli 17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Yaklaşık 1Kg ağırlık değeri ve 15mm kalınlık ile taşınabilirlik konusunda da önde. 62 derecelik standı otomatik olarak en iyi açıyı bulabiliyor.

    AMD FreeSync teknolojisi ile gecikmeleri en aza indiren ekran 144Hz tazeleme hızı ve 4ms tepki süresi sunuyor. Çift ön hoparlör ise sesleri kullanıcıya doğrudan iletebiliyor. İki adet USB Tip-C girişi ve mini-HDMI girişi ile mini bir ev sinemasına dönüşebiliyor. ViewSonic VX1755 taşınabilir monitör 399$ fiyat etiketine sahip. 15 ve 16 inçlik çözümler ise çok daha düşük fiyatlara iniyor.

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