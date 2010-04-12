Viewsonic'ten 2 yeni e-kitap okuyucu: VEB 620 ve VEB 625

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Viewsonic, VEB 625 ve VEB 620 olarak adlandırdığı 2 e-kitap okuyucusunu satışa sundu. Her iki modelde de 6 inç'lik dokunmatik ekran kullanan Viewsonic, dahili hafıza miktarını 2 GB olarak belirlemiş. SD kart girişi ile depolama alanı genişletilebiliyor. Harekete duyarlı yapıları sayesinde otomatik sayfa geçişi özelliğine sahip 2 modelin arasındaki fark WiFi olarak belirtilmiş zira VEB 625 modelinde WiFi özelliği bulunurken, VEB 620'ye bu özellik dahil edilmemiş.
Batarya ömrünün VEB 625 modelinde ortalama 8000 sayfa, VEB 620 modelinde ise ortalama 6200 sayfa olarak belirtildiği cihazlarda kitap okurken mp3 dinlendiği takdirde batarya ömrünün kısalacağı ilave edildi. Viewsonic, satışa sunduğu modellerin PDF, Epub, FB2, HTML, TXT ve RTF gibi dosya formatlarını desteklediğini açıkladı. Viewsonic'in VEB 625 ve VEB 620 e-kitap okuyucuları 315$ ve 269$'lık fiyatlarla satışa sunuldu
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reader almadan mutlaka bakın!!
Türkiye'de tekler gerçekten!!!
Tüm dünyada çılgınlığa dönüşen ebook reader kullanımı yavaş yavaş Türkiye’de de yankılarını bulmaya başladı. Tüketiciler bu çok yeni teknolojinin ürünlerini seçerken neye dikkat etmeli, Türkiye’de satışta olan ürünler hangileri?
Türkiye’de tüketicilerin satın alabileceği e-ink teknolojisini kullanan ekitap okuyucuları reeder, iriver,bookeen ve walkbook. Dört markanın da piyasada şu an birer tane ürünü var.
Bookeen hariç diğer üç markanın ürünleri 6¨ ekranlı. Bookeen ise 5¨ ekrana sahip. Aslında tasarımı ve yatay görüntüleme özelliği ile ön plana çıkan bookeen’in en büyük dezavantajı da bu, diğer ürünlere göre ekranının küçük olması.
e-ink teknolojisinden yararlanan dört ebook reader’dan görüntü netliği açısından en yüksek kontrast seviyeli ekrana sahip olanları bookeen ve reeder. Aslında walkbook bu açıdan teknolojisinin eski olmasından dolayı rakiplerine göre çok geride, zira reeder 16 level grey scale’e sahipken, walkbook 4 level’a sahip.
Dört ürün arasında touch screen ve wifi (kablosuz ağ ile internete bağlanabilme) özellikleri ile reeder rakiplerine açık ara fark atıyor.
reeder touch screen sanal klavyesi, iriver da panel üstü klavyesi ile not alma fonsiyonlarına sahip olan tek ebook reader’lar. reeder ‘da ayrıca klasörleme özelliği de bulunuyor.
Fiyatları 550TL ile 850 TL arasında değişen dört ürünü, teknolojik özellikleri açısından değerlendirip en üstün olanından sıralamaya başlarsak; reeder (1.- wireless ile internete bağlanma ve touch screen tartışmasız bir numara yapıyor), iriver (2.-bookeen ekran kalitesi ve tasarımı ile ne kadar 2.sırayı zorlasa da 5¨ ekran dünya standartı değil), bookeen (3.), walkbook (4.- Türkiye’nin ilk ekitap okuyucusu, fakat teknolojisi eski).
Yüksek batarya ömürleri, göz yormayan ve açık havada ve her açıdan görüntülenebilen ışıksız e-ink ekranları ve internetteki çılgın ekitap furyası ile ebook readerlar artık yavaş yavaş ülkemizde de revaçta olmaya başlıyor. Fakat her yeni üründe olduğu gibi bu üründe de tüketici satın almadan önce iyi araştırıp, değerlendirmeli.
Tüm dünyada çılgınlığa dönüşen ebook reader kullanımı yavaş yavaş Türkiye’de de yankılarını bulmaya başladı. Tüketiciler bu çok yeni teknolojinin ürünlerini seçerken neye dikkat etmeli, Türkiye’de satışta olan ürünler hangileri?
Türkiye’de tüketicilerin satın alabileceği e-ink teknolojisini kullanan ekitap okuyucuları reeder, iriver,bookeen ve walkbook. Dört markanın da piyasada şu an birer tane ürünü var.
Bookeen hariç diğer üç markanın ürünleri 6¨ ekranlı. Bookeen ise 5¨ ekrana sahip. Aslında tasarımı ve yatay görüntüleme özelliği ile ön plana çıkan bookeen’in en büyük dezavantajı da bu, diğer ürünlere göre ekranının küçük olması.
e-ink teknolojisinden yararlanan dört ebook reader’dan görüntü netliği açısından en yüksek kontrast seviyeli ekrana sahip olanları bookeen ve reeder. Aslında walkbook bu açıdan teknolojisinin eski olmasından dolayı rakiplerine göre çok geride, zira reeder 16 level grey scale’e sahipken, walkbook 4 level’a sahip.
Dört ürün arasında touch screen ve wifi (kablosuz ağ ile internete bağlanabilme) özellikleri ile reeder rakiplerine açık ara fark atıyor.
reeder touch screen sanal klavyesi, iriver da panel üstü klavyesi ile not alma fonsiyonlarına sahip olan tek ebook reader’lar. reeder ‘da ayrıca klasörleme özelliği de bulunuyor.
Fiyatları 550TL ile 850 TL arasında değişen dört ürünü, teknolojik özellikleri açısından değerlendirip en üstün olanından sıralamaya başlarsak; reeder (1.- wireless ile internete bağlanma ve touch screen tartışmasız bir numara yapıyor), iriver (2.-bookeen ekran kalitesi ve tasarımı ile ne kadar 2.sırayı zorlasa da 5¨ ekran dünya standartı değil), bookeen (3.), walkbook (4.- Türkiye’nin ilk ekitap okuyucusu, fakat teknolojisi eski).
Yüksek batarya ömürleri, göz yormayan ve açık havada ve her açıdan görüntülenebilen ışıksız e-ink ekranları ve internetteki çılgın ekitap furyası ile ebook readerlar artık yavaş yavaş ülkemizde de revaçta olmaya başlıyor. Fakat her yeni üründe olduğu gibi bu üründe de tüketici satın almadan önce iyi araştırıp, değerlendirmeli.
Tüm dünyada çılgınlığa dönüşen ebook reader kullanımı yavaş yavaş Türkiye’de de yankılarını bulmaya başladı. Tüketiciler bu çok yeni teknolojinin ürünlerini seçerken neye dikkat etmeli, Türkiye’de satışta olan ürünler hangileri?
Türkiye’de tüketicilerin satın alabileceği e-ink teknolojisini kullanan ekitap okuyucuları reeder, iriver,bookeen ve walkbook. Dört markanın da piyasada şu an birer tane ürünü var.
Bookeen hariç diğer üç markanın ürünleri 6¨ ekranlı. Bookeen ise 5¨ ekrana sahip. Aslında tasarımı ve yatay görüntüleme özelliği ile ön plana çıkan bookeen’in en büyük dezavantajı da bu, diğer ürünlere göre ekranının küçük olması.
e-ink teknolojisinden yararlanan dört ebook reader’dan görüntü netliği açısından en yüksek kontrast seviyeli ekrana sahip olanları bookeen ve reeder. Aslında walkbook bu açıdan teknolojisinin eski olmasından dolayı rakiplerine göre çok geride, zira reeder 16 level grey scale’e sahipken, walkbook 4 level’a sahip.
Dört ürün arasında touch screen ve wifi (kablosuz ağ ile internete bağlanabilme) özellikleri ile reeder rakiplerine açık ara fark atıyor.
reeder touch screen sanal klavyesi, iriver da panel üstü klavyesi ile not alma fonsiyonlarına sahip olan tek ebook reader’lar. reeder ‘da ayrıca klasörleme özelliği de bulunuyor.
Fiyatları 550TL ile 850 TL arasında değişen dört ürünü, teknolojik özellikleri açısından değerlendirip en üstün olanından sıralamaya başlarsak; reeder (1.- wireless ile internete bağlanma ve touch screen tartışmasız bir numara yapıyor), iriver (2.-bookeen ekran kalitesi ve tasarımı ile ne kadar 2.sırayı zorlasa da 5¨ ekran dünya standartı değil), bookeen (3.), walkbook (4.- Türkiye’nin ilk ekitap okuyucusu, fakat teknolojisi eski).
Yüksek batarya ömürleri, göz yormayan ve açık havada ve her açıdan görüntülenebilen ışıksız e-ink ekranları ve internetteki çılgın ekitap furyası ile ebook readerlar artık yavaş yavaş ülkemizde de revaçta olmaya başlıyor. Fakat her yeni üründe olduğu gibi bu üründe de tüketici satın almadan önce iyi araştırıp, değerlendirmeli.