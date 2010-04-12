Viewsonic'ten 2 yeni e-kitap okuyucu: VEB 620 ve VEB 625

Viewsonic, VEB 625 ve VEB 620 olarak adlandırdığı 2 e-kitap okuyucusunu satışa sundu. Her iki modelde de 6 inç'lik dokunmatik ekran kullanan Viewsonic, dahili hafıza miktarını 2 GB olarak belirlemiş. SD kart girişi ile depolama alanı genişletilebiliyor. Harekete duyarlı yapıları sayesinde otomatik sayfa geçişi özelliğine sahip 2 modelin arasındaki fark WiFi olarak belirtilmiş zira VEB 625 modelinde WiFi özelliği bulunurken, VEB 620'ye bu özellik dahil edilmemiş.

Batarya ömrünün VEB 625 modelinde ortalama 8000 sayfa, VEB 620 modelinde ise ortalama 6200 sayfa olarak belirtildiği cihazlarda kitap okurken mp3 dinlendiği takdirde batarya ömrünün kısalacağı ilave edildi. Viewsonic, satışa sunduğu modellerin PDF, Epub, FB2, HTML, TXT ve RTF gibi dosya formatlarını desteklediğini açıkladı. Viewsonic'in VEB 625 ve VEB 620 e-kitap okuyucuları 315$ ve 269$'lık fiyatlarla satışa sunuldu