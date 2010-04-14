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Viewsonic'ten 23 inç boyutunda LED aydınlatmalı LCD TV: VT2300LED

Viewsonic firması LED aydınlatmlı 23 inç boyutundaki LCD TV'si VT2300LED'i duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
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6
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LCD monitör üreticilerinden Viewsonic, VT2300LED adını verdiği LCD TV'sini satışa sundu. Viewsonic'in HDTV sınıfında üreteceği 23 inç'lik LDC TV'lerde yanlara yerleştirilmiş LED'ler aydınlatma işlevini görüyor. Bu LED'ler sayesinden benzer ürünlere oranla %50 daha fazla parlaklık elde edildiği belirtiliyor. 16:9 görüntü oranına ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip olan VT2300LED'de kontrast oranı 100000:1, tepkime süresi ise 5 ms olarak belirlenmiş.

Viewsonic VT2300LED LCD TV'de 3 adet HDMI girişi, 1 USB girişi, VGA girişi, 1 S-video girişi bulunuyor. Viewsonic'in LED aydınlatmalı 23 inç'lik HDTV'si VT2300LED'in 399$ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi

 


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ayzer 9 yıl
bu fiyata türkiyeye gelsin ilk alacaklardan ben olurum...özellikleri güzel
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gun 9 yıl
Led Monitörler enerji tasarufları ile renkleri ile çok çok iyiler. Bundan sonra LED olmayan monitör hiç mi hiç alınmaz.
Bizim ofisede zaten artık sadece LED monitörler inceleme için girmekte.
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airea 9 yıl
Samsungun 32 inç LED TV si monitör olarak nasıl olur acaba? Büyüklüğünü bir tarafa bırakırsak, parlaklık, renklerin doğruluğu, response time gibi konularda nasıl olur acaba?
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albani 9 yıl
Sn.LET,Haber için teşekkürler

-AUO/TN ise OK

-AUO nun MVA sı ise biraz zayıf kalır!!!

Bu fiyata göre panelin 23" olması,TN olduğunu gösteriyor

++!
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airea 9 yıl
Fiyatına bakarak çok başarılı bir ürün olmadığı yorumunu yaparsak yanılmış olmayız diye düşünüyorum....
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