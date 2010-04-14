Viewsonic'ten 23 inç boyutunda LED aydınlatmalı LCD TV: VT2300LED

LCD monitör üreticilerinden Viewsonic, VT2300LED adını verdiği LCD TV'sini satışa sundu. Viewsonic'in HDTV sınıfında üreteceği 23 inç'lik LDC TV'lerde yanlara yerleştirilmiş LED'ler aydınlatma işlevini görüyor. Bu LED'ler sayesinden benzer ürünlere oranla %50 daha fazla parlaklık elde edildiği belirtiliyor. 16:9 görüntü oranına ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip olan VT2300LED'de kontrast oranı 100000:1, tepkime süresi ise 5 ms olarak belirlenmiş.

Viewsonic VT2300LED LCD TV'de 3 adet HDMI girişi, 1 USB girişi, VGA girişi, 1 S-video girişi bulunuyor. Viewsonic'in LED aydınlatmalı 23 inç'lik HDTV'si VT2300LED'in 399$ fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi