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Viewsonic'ten 3 yeni Full HD LCD monitör

Viewsonic'ten Full HD destekli Vx39 serisi monitörler
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Viewsonci, görsellik ve performansı bir arada isteyen tüketiciler için hazırladığı VX39 serisini tanıttı. Viewsonic, vx39 adını verdikleri seri altında tamamı Full HD olmak üzere 22 inç, 24 inç ve 27 inç boyutlara sahip 3 yeni LCD ürettiğini belirtiyor.

Viewsonic VX39 serisi

Viewsonic firmasının Vx39 serisi LCD ekranları Nisan ayında piyasaya sunması bekleniyor. Bu yeni modellerin genel özellikleri şu şekilde belirtiliyor

  • 1920x1080 çözünürlük
  • 2ms tepkime süresi
  • HDMI, DVI ve VGA giriş seçenekleri
  • SRS Premium Sound destekli dahili hoparlörler
  • Parlak siyah kasa tasarımı

Viewsonic'in ürettiği VX39 serisi 22, 24 ve 27 inç boyutlarında hazırlanan Ful HD monitörlerin fiyatlarının 22" (VX2239wm) modeli için 219$, 24" (VX2439wm) modeli için 299$ ve 27" (VX2739wm) modeli için 399$ olacağı söyleniyor.

 

 

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talh4wk 9 yıl
1920x1080 çözünürlük
2ms tepkime süresi
HDMI, DVI ve VGA giriş seçenekleri
SRS Premium Sound destekli dahili hoparlörler
Parlak siyah kasa tasarımı

ya bu piano blackları temizlemesi çok zor :(
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TELESCOPE 9 yıl
1920x1080 çözünürlük ,paylaşım için teşekkürler
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1mpossible 9 yıl
3d ye geçişin arifesinde ne amaçlıyolar acaba ?
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TuVNeRa 9 yıl
Gelse de biran önce alsak.
1500TL' den giriş yapar.
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