Viewsonic'ten 3 yeni Full HD LCD monitör

Viewsonci, görsellik ve performansı bir arada isteyen tüketiciler için hazırladığı VX39 serisini tanıttı. Viewsonic, vx39 adını verdikleri seri altında tamamı Full HD olmak üzere 22 inç, 24 inç ve 27 inç boyutlara sahip 3 yeni LCD ürettiğini belirtiyor.

Viewsonic VX39 serisi

Viewsonic firmasının Vx39 serisi LCD ekranları Nisan ayında piyasaya sunması bekleniyor. Bu yeni modellerin genel özellikleri şu şekilde belirtiliyor

1920x1080 çözünürlük

2ms tepkime süresi

HDMI, DVI ve VGA giriş seçenekleri

SRS Premium Sound destekli dahili hoparlörler

Parlak siyah kasa tasarımı

Viewsonic'in ürettiği VX39 serisi 22, 24 ve 27 inç boyutlarında hazırlanan Ful HD monitörlerin fiyatlarının 22" (VX2239wm) modeli için 219$, 24" (VX2439wm) modeli için 299$ ve 27" (VX2739wm) modeli için 399$ olacağı söyleniyor.

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