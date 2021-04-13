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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers, HBO Max'in en çok izlenen dizisi oldu

    Warner Media'nın yeni video akış platformu HBO Max'in yeni orijinal dizisi rekor kırdı ve platformun en çok izlenen orijinal dizisi oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Nisan 2021, 16:00 (1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers, HBO Max'in en çok izlenen dizisi oldu
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    Video akış platformları arasında en yenilerden biri olan HBO Max'in son orijinal dizisi The Nevers platform adına güzel bir başarıya imza attı. 

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    2018 yılında duyurulan The Nevers isimli dizi 11 Nisan'da HBO Max üzerinden yayınlandı. Deadline'ın haberine göre ise dizi prömiyerinde 1.4 milyon izleyici sayısına ulaştı ve platformun en çok izlenen orijinal dizisi oldu. The Nevers; Lovecraft Country ve The Undoing dizilerini geçerek birinciliği aldı.

    The Nevers dizisi 19. yüzyılda İngiltere'de yani Viktorya Dönemi'nde geçiyor ve aynı zamanda bir bilim kurgu dizisi. The Nevers, Viktorya Dönemi'nde alışılmadık yeteneğe sahip bir grup kadına odaklanıyor. Touched isimli bu grup acımasız düşmanlarla savaşacakları ve dünyayı değiştirebilecekleri bir görevde bulacaklar kendilerini. 

    Dizinin oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Berrington, Ben Chaplin, Brett Curtis, Anna Devlin, Laura Donnelly, Martyn Ford, Tom Riley ve Nick Frost bulunuyor. Dizinin başındaki isim ise Philippa Goslett.



    https://screenrant.com/nevers-show-hbo-max-premiere-viewers-details/
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    furandor (Ömer Bin hattab) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk bölümü 1 saati geçiyor ama bitiremedim çok sıkıcıydı.
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demek ki o bahtsizlardan biride benim!!
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