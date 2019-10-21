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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı paylaşıldı

    Valiant Comics'in sevilen çizgi roman serilerinden olan Bloodshot beyaz perdeye uyarlanıyor.
    33 dk. (Son Güncelleme: 29 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı paylaşıldı
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    Hızlı ve Öfkeli serisinin sevilen ismi Vin Diesel şimdi de süper kahraman dünyasına adım atıyor. Sony Pictures tarafından hazırlanan Bloodshot filminin bugün ilk fragmanı yayınlandı. Bloodshot'ın paylaşılan ilk görüntüleri aksiyon dolu yapısıyla dikkat çekiyor.

    Bloodshot filmi bir çizgi roman uyarlaması. Kevin VanHook, Don Perlin ve Bob Layton üçlüsü tarafından yaratılan karakter, ilk olarak 1992 yılında görünmüştü. Bloodshot'ın daha sonra 1993'te başlayan ve günümüzde hala devam eden kendi çizgi roman serisi de oldu. Bloodshot, ABD'li şirket Valiant Comics tarafından yayınlanıyor

    Valiant Comics çizgi romanları elbette DC ve Marvel kadar popüler değil. Ancak özellikle de iyi çizgi roman sevdalıları muhtemelen Valiant'ın Harbinger, Ninjak, Bloodshot gibi karakterlerini en azından birkaç defa mutlaka duymuştur. Geniş bir süper kahraman havuzuna sahip olan Valiant Comics evrenini şimdi yavaş yavaş beyaz perdede de görmeye başlayacağız. Sony ve Paramount gibi yapımcı stüdyolar bu konuda şirketle anlaşmaya varmış durumda.

    Bloodshot filminde Ray Garrison (Diesel) isimli, ölümden hayata geri döndürülen eski bir askerin hikayesini izliyoruz. Garrison'u hayatta ikinci bir şans sunan teknoloji aynı zamanda ona bazı süper güçler veriyor. Garrison'un, vücudundaki milyonlarca nanobot sayesinde hem insanüstü güce sahip olduğunu hem de tıpkı Wolverine gibi yaralarını hemen iyileştirebildiğini görüyoruz.

    Bloodshot'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel ile birlikte Guy Pearce, Toby Kebbel, Sam Heughan, Eliza Gonzalez ve Talulah Riley gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Dave Wilson otuuyor. Bloodshot filmi Dave Wilson'ın ilk yönetmenlik tecrübesi olacak. 



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