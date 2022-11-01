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    Vine, geri geliyor: Şimdi TikTok düşünsün

    Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, bir dönem oldukça popüler olan sosyal ağlardan Vine'ın geri geleceğinin müjdesini verdi. Vine 2.0, bu yılın sonunda kullanıma sunulabilir.
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    vine elon musk Tam Boyutta Gör
    TikTok, Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi olan fenomenlerin ilk kullandığı mobil uygulamalardan Vine, geri geliyor. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın yaptığı anket çoğunlukla evet oyu aldı ve Musk, Twitter mühendislerine Vine 2.0 için çalışmaya başlamaları talimatında bulundu.

    Twitter, 2012’de kısa video paylaşım uygulaması Vine’ı satın almıştı. TikTok’un henüz olmadığı, Vine’ın çok popüler olduğu dönemde gerçekleştirilen bu satın alım sonrası platformun kullanılabilirliği gittikçe azaldı ve sonunda 2016’da kullanıma kapatıldı. Vine, kullanıcıların 6 saniyelik tekrarlayan video klipler çekip paylaşmasına izin veren bir sosyal ağ platformu idi ve şu anda birçok fenomenin doğuş noktasıydı diyebiliriz.

    TikTok'u yerinden edebilir

    Vine’ın yeniden sürümü Vine 2.0, popüler video uygulaması TikTok’u tahtından indirebilir. Twitter mühendislerine kapatıldığından beri değişmeyen Vine kod tabanını incelemeleri söylenmiş. Axios’a gelen bilgilere göre, yeni Vine’ın geliştirilme süreci zaman alacak; değiştirilmesi, güncellenmesi gereken çok fazla nokta var.

    Twitter'ın yeni patronu

    Musk, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını Cuma günü tamamladı ve kendisini CEO olarak atadı. Akabinde CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal ve politika yöneticisi Vijaya Gadde dahil olmak üzere birçok üst düzey yöneticinin görevine son verdi. Musk ayrıca, yönetim kurulundan da kurtuldu ve şu anda Twitter’ın tek yöneticisi. Musk’ın bununla yetinmeyip birçok çalışanın da işine son vereceği yönünde söylentiler var.

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