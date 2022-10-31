Elon Musk’a “Twitter nasıl yönetilir?” brifingi

Twitter’da nasıl yönetici olunur?
Muhtemelen Twitter yönetimine yeni başlayan kişiler için bir motivasyon rehberi şeklinde hazırlanmış brifing, Elon Musk’a da yollandı. Twitter 101 olarak adlandırılan bu ilk adımda çalışanların gelişimi için fırsat yaratma ve değer verdiğini gösterme gibi konular işleniyor. Bu adım 30 gün içinde tamamlanınca Twitter 201 adımına geçiliyor. Elon Musk bu brifingi değersiz olarak tanımlamış.
Haliyle böyle bir şirket içi politikanın gündeme getirilmesi çok gerekli değil. Üstelik Twitter’ın sahibi olarak kısa süre önce Nancy Pelosi’nin kocası ile ilgili yalan bir haberi paylaşarak bozuk bir link vermesi ve eleştiri gelince de gönderiyi silmesi vakası yaşanmışken pek çok kullanıcı brifingi iki kere okumasını tavsiye etmiş.
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