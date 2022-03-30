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    Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast, ABD'de fabrika kuruyor

    VinFast, yapımına bu yıl başlamayı planladığı elektrikli araç ve batarya üretim tesisi için toplamda 4 milyar dolar yatırım yapacak. Söz konusu fabrikada 7 bin kişi istihdam edilecek.
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    VinFast, 4 milyar dolar yatırımla ABD'de fabrika kuruyor
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    Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast'ten yeni atılımlar gelmeye devam ediyor. Önce Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına açılacağını duyuran şirket ardından kendi ülkesinde batarya fabrikası inşaatına başladı. Şirket şimdi de ABD'de yeni bir elektrikli araç fabrikası kuracağını açıkladı.

    Kuzey Carolina eyaletinde bulunacak fabrika için ilk etapta 2 milyar dolar yatırım yapılacak. Daha sonra bu yatırımın 4 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Taraflar arasında yapılan ön anlaşmaya göre tesiste elektrikli otobüs, SUV ve elektrikli araçlar için batarya üretilecek.

    Yapımına gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yıl başlanması planlanan fabrikanın 2024'ün Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

    VinFast'in açıklamasına göre fabrikanın yıllık üretim kapasitesi ilk etapta 150 bin adet olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada VF e35 ve VF e36 isimli SUV modellerin ABD pazarında satışa sunulacağı belirtilmişti. Binlerce kişiye istihdam sağlaması hedeflenen Kuzey Carolina fabrikasında bu iki SUV modelin üretilmesini bekleyebiliriz.

    VinFast'in kuracağı fabrikanın Kuzey Carolina'daki ilk araç üretim tesisi olacağı açıklandı. Şirket yetkilileri Kuzey Amerika'nın yanı sıra Almanya'da da fabrika kurmayı hedeflediklerini dile getirmişti.

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