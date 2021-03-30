Virgin Galactic yeni nesil uzay gemisini tanıttı: VSS Imagine

Tam Boyutta Gör

Richard Branson'un ünlü uzay şirketi Virgin Galactic, yeni nesil uzay gemisini tanıttı. Şirketin üçüncü nesil uzay turizmi gemisi olan VSS Imagine isimli yeni geminin, önümüzdeki yaz ilk testlerine başlayacağı açıklandı.

VSS Imagine, Virgin Galactic'in bir önceki uzay gemisi olan VSS Unity'ye oranla daha sürdürebilir bir performans ve daha sık uçabilme kabiliyetleri sunacak. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Richard Branson,"SpaceShip III sınıfı bir gamie olan Imagine, güzel görüntüsünden çok daha fazlasını sunuyor. Imagine, Virgin Galactic'in büyüyen uzay gemisi filosunu en iyi şekilde temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

90 dakikada dünya turu: Virgin Galactic'ten 'hipersonik ulaşım' projesi

Tam Boyutta Gör

Branson,"Büyük başarıların ve dünyayı değiştiren ürünlerin hepsi küçük bir fikirle başlar. Bizim en büyük ümidimiz ise, Imagine ile uzaya gidenlerin Dünya'ya yepyeni fikirler ve taze perspektiflerle dönmesi ve gezegenimize pozitif değişikler getirmesi olacak." şeklinde konuştu.

VSS Imagine iki pilot ve altı yolcu olacak şekilde toplam sekiz kişiyi alt-yörüngeye taşıyabilecek kapasiteye sahip. Imagine, tıpkı selefi VSS Unity'de olduğu gibi bir uçak yardımıyla uzaya taşınıyor. Uçak yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra Imagine uçaktan ayrılacak ve kendi motorlarıyla alt yörüngeye ulaşacak.

Tam Boyutta Gör

Virgin Galactic'in uçaklarıyla uzaya çıkan turistler yaklaşık 110 kilometrelik yükseklikten Dünya'yı izleme fırsatı yakalayacak. Turistlerin yerçekimsiz ortamda 6 dakika geçirdikten sonra Yeryüzü'ne geri dönmesi planlanıyor. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki gibi Dünya'nın etrafında dönme durumu olmayacak, Virgin Galactic turistlerinin yörüngedeki macerası kısa sürecek.

Virgin Galactic'in ilk resmi turizm görevlerine 2022'de başlaması bekleniyor. Şirket, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 600'de fazla kişinin şimdiden uzay gemisinde yer ayırttıklarını söyledi. İlk görevler VSS Unity aracıyla yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.