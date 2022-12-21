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    Visa ödemeler için StarkNet’i kullanmayı öneriyor

    Visa, StarkNet’in kişisel cüzdan kullanan kişilerin faturalarını daha kolay ödemelerine izin vererek kripto ile gerçek dünya arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini söyledi.   
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    Visa ödemeler için StarkNet’i kullanmayı öneriyor Tam Boyutta Gör
    Visa, Ethereum’un üzerine inşa edilmiş bir layer 2 blokzincir olan StarkNet’in, kişisel cüzdan kullanan kişilerin faturalarını daha kolay ödemelerine izin vereceğini dile getirdi. Aynı zamanda kripto ile gerçek dünya arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini da belirtti.

    Visa, konsept kanıtını StarkNet ölçeklendirme platformunu kullanarak kripto cüzdanı Argent ile hayata geçirdi çünkü akıllı sözleşmelerin bir kullanıcı için işlem gerçekleştirmesine izin veren hesap soyutlaması henüz Ethereum’da yayında değil.

    Visa’nın bir kripto düşünce liderliği önerisine göre; otomatik yinelenen ödemeler geleneksel mobil bankacılık uygulamalarında yaygın olsa da, blokzincirinde daha zor bir görev. Bunun yanında ekip, otomatik ve programlanabilir ödemeleri etkinleştirmek için akıllı sözleşmelerin nasıl uygulanabileceğini keşfetmek için hesap soyutlama adlı yeni bir konsept kullandı.

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