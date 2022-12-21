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    Anlık Bildirim

    Binance, Endonezyalı kripto para borsası Tokocrypto’yu satın aldı

    Bir süredir dedikoduları dönen Binance ve Tokocrypto borsası birleşimi resmileşti. Binance, Endonezya’daki rakibini bünyesine katarken çalışanların yarısını işten çıkardı.
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    Binance Tam Boyutta Gör
    Rakibi FTX’in çöküşü ile birlikte sektörde tekelleşmek için hamleler yapan Binance borsası ardı ardına satın alımlar yapıyor. Kısa süre önce Japon BitCoin borsasını bünyesine katan ve batık Voyager Digital varlıklarını 1 milyar dolara satın alan Binance, Tokocrypto işini de bitirdi.

    Tokocrypto artık Binance bünyesinde

    Daha önce de sızdırıldığı gibi Endonezya’nın ilk düzenleyici kurum onaylı kripto para borsası olan Tokocrypto artık Binance çatısı altında faaliyet gösterecek. Binance böylece Endonezya’da lisans işleri ile uğraşmamış olacak.

    4 yıl önce kurulan Tokocrypto zaten Binance ile ortak projeler yapmaktaydı ve Binance belirli bir hisse sahibiydi. Satın alım ile birlikte kurucu ve CEO Pang Xue Kai görevini bıraktı ancak yönetim kurulunda yer almaya devam edecek. Ayrıca borsanın iş gücünün yüzde 58’i de işten çıkarıldı. Borsanın jetonu TKO ise iddiaların başladığı günden bu yana yüzde 66 civarında artış yaşadı ve 30 cent civarına yerleşti.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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