Binance, Endonezyalı kripto para borsası Tokocrypto’yu satın aldı

Tam Boyutta Gör Rakibi FTX’in çöküşü ile birlikte sektörde tekelleşmek için hamleler yapan Binance borsası ardı ardına satın alımlar yapıyor. Kısa süre önce Japon BitCoin borsasını bünyesine katan ve batık Voyager Digital varlıklarını 1 milyar dolara satın alan Binance, Tokocrypto işini de bitirdi.

Tokocrypto artık Binance bünyesinde

Daha önce de sızdırıldığı gibi Endonezya’nın ilk düzenleyici kurum onaylı kripto para borsası olan Tokocrypto artık Binance çatısı altında faaliyet gösterecek. Binance böylece Endonezya’da lisans işleri ile uğraşmamış olacak.

Voyager Digital varlıkları satıldı 14 sa. önce eklendi

4 yıl önce kurulan Tokocrypto zaten Binance ile ortak projeler yapmaktaydı ve Binance belirli bir hisse sahibiydi. Satın alım ile birlikte kurucu ve CEO Pang Xue Kai görevini bıraktı ancak yönetim kurulunda yer almaya devam edecek. Ayrıca borsanın iş gücünün yüzde 58’i de işten çıkarıldı. Borsanın jetonu TKO ise iddiaların başladığı günden bu yana yüzde 66 civarında artış yaşadı ve 30 cent civarına yerleşti.

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Binance borsasından önemli satın alım