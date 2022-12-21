Binance, Endonezyalı kripto para borsası Tokocrypto’yu satın aldı

Tokocrypto artık Binance bünyesinde
Daha önce de sızdırıldığı gibi Endonezya’nın ilk düzenleyici kurum onaylı kripto para borsası olan Tokocrypto artık Binance çatısı altında faaliyet gösterecek. Binance böylece Endonezya’da lisans işleri ile uğraşmamış olacak.
4 yıl önce kurulan Tokocrypto zaten Binance ile ortak projeler yapmaktaydı ve Binance belirli bir hisse sahibiydi. Satın alım ile birlikte kurucu ve CEO Pang Xue Kai görevini bıraktı ancak yönetim kurulunda yer almaya devam edecek. Ayrıca borsanın iş gücünün yüzde 58’i de işten çıkarıldı. Borsanın jetonu TKO ise iddiaların başladığı günden bu yana yüzde 66 civarında artış yaşadı ve 30 cent civarına yerleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...