Vision Pro’nun “ideal forma” ulaşması 4 nesil sürebilir: Hedef iPad’ler

Vision Pro’nun dört nesle ihtiyacı var
Gurman, Apple'ın başlığı üzerinde çalışan ekipten bazılarının, cihazın müşterilerin günlük olarak kullanabileceği kadar rafine hale getirilmeden önce yapılması gereken çok iş olduğunu düşündüklerini söylüyor. Apple'ın geliştirme ekibinin cihazın "ideal formunun" ne olduğunu düşündüğü net olmasa da aslında eksiklikler diğer benzer başlıklardan çok da farklı değil.
Birçok Vision Pro kullanıcısı, başlığın uzun süreli kullanım için çok ağır ve hantal olduğunu düşünüyor ve bu da nesilsel minyatürleştirmeyi önemli bir mihenk taşı haline getiriyor. Diğer eleştiriler arasında zayıf pil ömrü, yeterli sayıda özel uygulama olmaması ve visionOS'taki hataların çokluğu yer alıyor. Apple'ın ekibi bu sorunları dört nesilde çözebilirse Vision Pro, en nihayetinde iPad'in yerini alabilir.
iPad hedefi aslında mantıklı zira Apple ilk başlarda iPad'i daha çok bir Mac ikamesi olarak konumlandırmaya çalışmıştı. Ancak şimdilerde cihaz asıl amacını kaybetti ve Apple'ın ürün portföyünün daha kafa karıştırıcı bir parçası haline geldi. Vision Pro’nun iPad'in yerini alabilmesi için bazı donanım yükseltmeleri, bir dizi yazılım güncellemesi ve uygulama geliştiricileri ile içerik üreticilerinin çok daha iyi desteklenmesi gerekecek. Gurman’a göre o zamana kadar Vision Pro aslında sadece test etme ayrıcalığı için Apple'a ödeme yapmanız gereken bir prototip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.