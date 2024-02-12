Vision Pro’nun “ideal forma” ulaşması 4 nesil sürebilir: Hedef iPad’ler

Tam Boyutta Gör Apple bu ayın başlarında Vision Pro'yu piyasaya sürdü ve şirket şimdiden yeni nesil karma gerçeklik başlıkları üzerinde çalışmaya başladı. Daha önce şirketin Vision Pro'nun mevcut modelden daha düşük fiyatlı olan uygun fiyatlı varyantlarını geliştirdiği bildirilmişti. Zira Apple da Vision Pro’nun ana akım haline gelemeyeceğini biliyor çünkü fiyatı çok yüksek. Bununla birlikte Bloomberg'in iyi bağlantılara sahip muhabiri Mark Gurman'a göre Vision Pro'nun 'ideal formuna' ulaşması dört nesil sürebilir.

Vision Pro’nun dört nesle ihtiyacı var

Gurman, Apple'ın başlığı üzerinde çalışan ekipten bazılarının, cihazın müşterilerin günlük olarak kullanabileceği kadar rafine hale getirilmeden önce yapılması gereken çok iş olduğunu düşündüklerini söylüyor. Apple'ın geliştirme ekibinin cihazın "ideal formunun" ne olduğunu düşündüğü net olmasa da aslında eksiklikler diğer benzer başlıklardan çok da farklı değil.

Birçok Vision Pro kullanıcısı, başlığın uzun süreli kullanım için çok ağır ve hantal olduğunu düşünüyor ve bu da nesilsel minyatürleştirmeyi önemli bir mihenk taşı haline getiriyor. Diğer eleştiriler arasında zayıf pil ömrü, yeterli sayıda özel uygulama olmaması ve visionOS'taki hataların çokluğu yer alıyor. Apple'ın ekibi bu sorunları dört nesilde çözebilirse Vision Pro, en nihayetinde iPad'in yerini alabilir.

iPad hedefi aslında mantıklı zira Apple ilk başlarda iPad'i daha çok bir Mac ikamesi olarak konumlandırmaya çalışmıştı. Ancak şimdilerde cihaz asıl amacını kaybetti ve Apple'ın ürün portföyünün daha kafa karıştırıcı bir parçası haline geldi. Vision Pro’nun iPad'in yerini alabilmesi için bazı donanım yükseltmeleri, bir dizi yazılım güncellemesi ve uygulama geliştiricileri ile içerik üreticilerinin çok daha iyi desteklenmesi gerekecek. Gurman’a göre o zamana kadar Vision Pro aslında sadece test etme ayrıcalığı için Apple'a ödeme yapmanız gereken bir prototip.

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