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    Anlık Bildirim

    Vision Pro’nun “ideal forma” ulaşması 4 nesil sürebilir: Hedef iPad’ler

    Apple Vision Pro piyasaya çıkıp ilgiyle karşılansa da bazılarına göre başlığın en olgun formuna ulaşabilmesi biraz zaman alacak. En ideal forma ulaşmak için birkaç nesil güncellemesi gerekecek.
    Vision Pro’nun “ideal forma” ulaşması 4 nesil sürebilir Tam Boyutta Gör
    Apple bu ayın başlarında Vision Pro'yu piyasaya sürdü ve şirket şimdiden yeni nesil karma gerçeklik başlıkları üzerinde çalışmaya başladı. Daha önce şirketin Vision Pro'nun mevcut modelden daha düşük fiyatlı olan uygun fiyatlı varyantlarını geliştirdiği bildirilmişti. Zira Apple da Vision Pro’nun ana akım haline gelemeyeceğini biliyor çünkü fiyatı çok yüksek. Bununla birlikte Bloomberg'in iyi bağlantılara sahip muhabiri Mark Gurman'a göre Vision Pro'nun 'ideal formuna' ulaşması dört nesil sürebilir.

    Vision Pro’nun dört nesle ihtiyacı var

    Gurman, Apple'ın başlığı üzerinde çalışan ekipten bazılarının, cihazın müşterilerin günlük olarak kullanabileceği kadar rafine hale getirilmeden önce yapılması gereken çok iş olduğunu düşündüklerini söylüyor. Apple'ın geliştirme ekibinin cihazın "ideal formunun" ne olduğunu düşündüğü net olmasa da aslında eksiklikler diğer benzer başlıklardan çok da farklı değil.

    Birçok Vision Pro kullanıcısı, başlığın uzun süreli kullanım için çok ağır ve hantal olduğunu düşünüyor ve bu da nesilsel minyatürleştirmeyi önemli bir mihenk taşı haline getiriyor. Diğer eleştiriler arasında zayıf pil ömrü, yeterli sayıda özel uygulama olmaması ve visionOS'taki hataların çokluğu yer alıyor. Apple'ın ekibi bu sorunları dört nesilde çözebilirse Vision Pro, en nihayetinde iPad'in yerini alabilir.

    iPad hedefi aslında mantıklı zira Apple ilk başlarda iPad'i daha çok bir Mac ikamesi olarak konumlandırmaya çalışmıştı. Ancak şimdilerde cihaz asıl amacını kaybetti ve Apple'ın ürün portföyünün daha kafa karıştırıcı bir parçası haline geldi. Vision Pro’nun iPad'in yerini alabilmesi için bazı donanım yükseltmeleri, bir dizi yazılım güncellemesi ve uygulama geliştiricileri ile içerik üreticilerinin çok daha iyi desteklenmesi gerekecek. Gurman’a göre o zamana kadar Vision Pro aslında sadece test etme ayrıcalığı için Apple'a ödeme yapmanız gereken bir prototip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 14 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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