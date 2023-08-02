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    Amazfit, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri

    Amazfit, akıllı saat ürünlerini genişletiyor. Amazfit Bip 5 olarak tanıtılan yeni bütçe dostu model, büyük ekran ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.                
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    Amazfit Bip 5 akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amazfit, büyük ekranlı yeni akıllı saatini tanıttı. Hindistan dışında pazarlarda da satışa çıkan Amazfit Bip 5, 1.91 inç TFT ekrana sahip ve 10 güne kadar dayanan pil ömrü sunuyor. 100 dolar altı fiyatlandırılan Amazfit Bip 5 özellikleri ile neler suluyor bakalım.

    Amazfit Bip 5 özellikleri

    Amazfit Bip 5 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amazfit Bip 5, 320 x 380 piksel çözünürlük, 260 ppi piksel yoğunluğu sunan 1.91 inç ekrana TFT ekrana sahip. Hem ekranı koruyan hem de parmak izi lekelerini azaltan 2.5D temperli cam kullanılmış. Saat, BioTracker olarak bilinen özel bir sensör içeriyor. Bu teknoloji, kalp atış hızınızı, kanınızdaki oksijen miktarını, stres seviyenizi kontrol etmek için kullanılıyor. Bunu fotopletismografi denilen bir yöntemle yapıyor.

    Amazfit’in yeni akıllı saati, 4 uydulu konumlandırma sistemine sahip. Bu, akıllı saatin yerini belirlemek için kullanılan bir sistem. GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou olmak üzere 4 farklı uydu takımyıldızı kullanıyor. Bu, akıllı saatin GPS’in güçlü olmadığı alanlarda bile konumu daha doğru bir şekilde belirlemesini sağlıyor. Saat, Bluetooth 5.2 bağlantısını kullanarak akıllı telefonla iletişimde bulunuyor. Android 7.0 / iOS 14 ve üzeri yüklü telefon gerektiriyor. Eşleştirme için Zepp uygulaması kullanılıyor.

    Amazfit Bip 5, 300 mAh bataryaya sahip. Amazfit’e göre saat normal kullanımda 10 güne kadar dayanabilirken yoğun kullanımda en fazla 5 günü çıkarabiliyor, pil tasarruf modu açıldığında da 26 güne kadar dayanabiliyor. Saat, beklendiği üzere eSIM desteklemiyor. Yerleşik mikrofon ve hoparlör mevcut.

    Amazfit Bip 5 fiyatı

    Amazfit Bip 5, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı saatin fiyatı; 90 dolar.

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    maygar 6 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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    Forumdan Konular

    1 adam ve 1 kavanoz salofalk neden bulunmuyor 70 tyt 50 ayt kaç bin karnımın içinde sanki bişey oynuyor motolux f4

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