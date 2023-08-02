Amazfit, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Amazfit, büyük ekranlı yeni akıllı saatini tanıttı. Hindistan dışında pazarlarda da satışa çıkan Amazfit Bip 5, 1.91 inç TFT ekrana sahip ve 10 güne kadar dayanan pil ömrü sunuyor. 100 dolar altı fiyatlandırılan Amazfit Bip 5 özellikleri ile neler suluyor bakalım.

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Amazfit Bip 5 özellikleri

Tam Boyutta Gör Amazfit Bip 5, 320 x 380 piksel çözünürlük, 260 ppi piksel yoğunluğu sunan 1.91 inç ekrana TFT ekrana sahip. Hem ekranı koruyan hem de parmak izi lekelerini azaltan 2.5D temperli cam kullanılmış. Saat, BioTracker olarak bilinen özel bir sensör içeriyor. Bu teknoloji, kalp atış hızınızı, kanınızdaki oksijen miktarını, stres seviyenizi kontrol etmek için kullanılıyor. Bunu fotopletismografi denilen bir yöntemle yapıyor.

Amazfit’in yeni akıllı saati, 4 uydulu konumlandırma sistemine sahip. Bu, akıllı saatin yerini belirlemek için kullanılan bir sistem. GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou olmak üzere 4 farklı uydu takımyıldızı kullanıyor. Bu, akıllı saatin GPS’in güçlü olmadığı alanlarda bile konumu daha doğru bir şekilde belirlemesini sağlıyor. Saat, Bluetooth 5.2 bağlantısını kullanarak akıllı telefonla iletişimde bulunuyor. Android 7.0 / iOS 14 ve üzeri yüklü telefon gerektiriyor. Eşleştirme için Zepp uygulaması kullanılıyor.

Amazfit Bip 5, 300 mAh bataryaya sahip. Amazfit’e göre saat normal kullanımda 10 güne kadar dayanabilirken yoğun kullanımda en fazla 5 günü çıkarabiliyor, pil tasarruf modu açıldığında da 26 güne kadar dayanabiliyor. Saat, beklendiği üzere eSIM desteklemiyor. Yerleşik mikrofon ve hoparlör mevcut.

Amazfit Bip 5 fiyatı

Amazfit Bip 5, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı saatin fiyatı; 90 dolar.

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Amazfit Bip 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı