Amazfit, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri

Amazfit Bip 5 özellikleri
Amazfit’in yeni akıllı saati, 4 uydulu konumlandırma sistemine sahip. Bu, akıllı saatin yerini belirlemek için kullanılan bir sistem. GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou olmak üzere 4 farklı uydu takımyıldızı kullanıyor. Bu, akıllı saatin GPS’in güçlü olmadığı alanlarda bile konumu daha doğru bir şekilde belirlemesini sağlıyor. Saat, Bluetooth 5.2 bağlantısını kullanarak akıllı telefonla iletişimde bulunuyor. Android 7.0 / iOS 14 ve üzeri yüklü telefon gerektiriyor. Eşleştirme için Zepp uygulaması kullanılıyor.
Amazfit Bip 5, 300 mAh bataryaya sahip. Amazfit’e göre saat normal kullanımda 10 güne kadar dayanabilirken yoğun kullanımda en fazla 5 günü çıkarabiliyor, pil tasarruf modu açıldığında da 26 güne kadar dayanabiliyor. Saat, beklendiği üzere eSIM desteklemiyor. Yerleşik mikrofon ve hoparlör mevcut.
Amazfit Bip 5 fiyatı
Amazfit Bip 5, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı saatin fiyatı; 90 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü