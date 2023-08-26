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    Anlık Bildirim

    Meta'nın yeni akıllı gözlüğünün özellikleri ortaya çıktı

    Meta'nın yeni akıllı gözlüğünün kilit özellikleri ortaya çıktı. Ray-Ban Stories, kullanıcıların Instagram'dan canlı yayın yapmalarına izin verecek.              
    Meta Ray-Ban Stories 2.0 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Meta Ray-Ban gözlüğün ilk modeli başarılı bir satış grafiği yakalayamadı. Meta’nın akıllı gözlüğü daha çekici kılmak için yeni özellikler eklediği söyleniyor. Örneğin; kullanıcılar gözlükle çektikleri videoları doğrudan Instagram ve Facebook’ta canlı olarak yayınlayabilecek ve hatta takipçileriyle konuşabilecek. İşte Meta Ray-Ban Stories 2.0 beklenen özellikleri:

    Instagram'da canlı yayın

    Meta Ray-Ban Stories 2.0, videoları canlı olarak kaydetme ve yayınlamaya imkan verecek. Kullanıcı, gözlükle kayıt yaparken veya canlı yayın sırasında yerleşik LED yanıp sönecek. Kullanıcı, gördüklerini takipçilerine canlı olarak aktarırken aynı zamanda gelen yorumları ve tepkileri dinleyebilecek.

    Gürültü engelleme, sesli geri bildirim

    Yeni model, sesli geri bildirim dışında gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. İkinci nesil Ray-Ban Stories, ortam gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini artıracak. Ayrıca daha iyi kamera ile donatıldığı ve daha uzun kullanım süresi sunacağı söyleniyor.

    İlk Ray Ban Stories, Eylül 2021’de tanıtılmış, 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. İkinci neslin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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