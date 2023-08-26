Meta'nın yeni akıllı gözlüğünün özellikleri ortaya çıktı

Instagram'da canlı yayın
Meta Ray-Ban Stories 2.0, videoları canlı olarak kaydetme ve yayınlamaya imkan verecek. Kullanıcı, gözlükle kayıt yaparken veya canlı yayın sırasında yerleşik LED yanıp sönecek. Kullanıcı, gördüklerini takipçilerine canlı olarak aktarırken aynı zamanda gelen yorumları ve tepkileri dinleyebilecek.
Gürültü engelleme, sesli geri bildirim
Yeni model, sesli geri bildirim dışında gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. İkinci nesil Ray-Ban Stories, ortam gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini artıracak. Ayrıca daha iyi kamera ile donatıldığı ve daha uzun kullanım süresi sunacağı söyleniyor.
İlk Ray Ban Stories, Eylül 2021’de tanıtılmış, 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. İkinci neslin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.