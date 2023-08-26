Meta'nın yeni akıllı gözlüğünün özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Meta Ray-Ban gözlüğün ilk modeli başarılı bir satış grafiği yakalayamadı. Meta’nın akıllı gözlüğü daha çekici kılmak için yeni özellikler eklediği söyleniyor. Örneğin; kullanıcılar gözlükle çektikleri videoları doğrudan Instagram ve Facebook’ta canlı olarak yayınlayabilecek ve hatta takipçileriyle konuşabilecek. İşte Meta Ray-Ban Stories 2.0 beklenen özellikleri:

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Instagram'da canlı yayın

Meta Ray-Ban Stories 2.0, videoları canlı olarak kaydetme ve yayınlamaya imkan verecek. Kullanıcı, gözlükle kayıt yaparken veya canlı yayın sırasında yerleşik LED yanıp sönecek. Kullanıcı, gördüklerini takipçilerine canlı olarak aktarırken aynı zamanda gelen yorumları ve tepkileri dinleyebilecek.

Gürültü engelleme, sesli geri bildirim

Yeni model, sesli geri bildirim dışında gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. İkinci nesil Ray-Ban Stories, ortam gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini artıracak. Ayrıca daha iyi kamera ile donatıldığı ve daha uzun kullanım süresi sunacağı söyleniyor.

İlk Ray Ban Stories, Eylül 2021’de tanıtılmış, 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. İkinci neslin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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