VivaVideo uygulaması tehlike saçıyor

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Sık sık Android cihazlarda bir takım izinsiz davranışlar göstererek kullanıcıları mağdur eden, fidye isteyen veya banka hesaplarına sızmaya çalışan uygulamalar olduğunu duyuyoruz. Bunlar arasında bazen çok popüler ve güvenilir olduğu düşünülen uygulamalar da var.

VivaVideo skandalı

Secure-D güvenlik ekibi tarafından yapılan bir araştırma, VivaVideo düzenleme uygulamasının arka planda kullanıcıları mağdur edecek faaliyetler içerisinde olduğunu tespit etmiş. Aslen ücretsiz olan bu video düzenleme uygulaması belirli özellikleri ücretli olarak sunuyor.

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Global olarak 100 milyondan fazla indirilen uygulama oldukça popüler ve 4.4 ortalama değerlendirmesi var. Bu bakımdan güvenilirliği yüksek ve tercih edilen bir uygulama haline geliyor.

Ne var ki arka planda uygulamanın sürekli yetkisiz bir şekilde kullanıcıdan ücretli abonelik onayı istediği belirtiliyor. Secure-D ağını kullanan cihazlarda yaklaşık 20 milyon yetkisiz onay talebinin geldiği ifade edilmiş. Bu da 27 milyon dolar gibi bir meblağ yapıyor.

Diğer bir yöntem ise kullanıcıya bir reklam gösterimi yapılıyor gibi görünüp aslında herhangi bir reklamın gösterilmemesi. Bu da reklamverenlere yönelik olarak bir aldatma hareketi şeklinde yorumlanıyor.

Uygulamanın takip edilmeye başlandığı dönemden sonra bu iki davranışı bıraktığı ve yeni sürümlerde standart bir şekilde çalışmaya devam ettiği gözlemlenmiş. Oldukça sevilen ve işe yarar düzenleme araçları geliştirmesine rağmen VivaVideo uygulamasının neden böyle bir illegal faaliyete giriştiği merak konusu.

https://www.phonearena.com/news/delete-vivavideo-android-app-steals-your-money_id128437

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