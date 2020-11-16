Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VivaVideo uygulaması tehlike saçıyor

    Beğenilen video düzenleme araçlarına sahip VivaVideo uygulaması ne yazık ki arka planda kullanıcıları ücretli servislere abone olmaya zorluyor. Ayrıca hayalet reklam gösterimi de var.
    5 sa.
    662
    4
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    VivaVideo uygulaması tehlike saçıyor
    Tam Boyutta Gör

    Sık sık Android cihazlarda bir takım izinsiz davranışlar göstererek kullanıcıları mağdur eden, fidye isteyen veya banka hesaplarına sızmaya çalışan uygulamalar olduğunu duyuyoruz. Bunlar arasında bazen çok popüler ve güvenilir olduğu düşünülen uygulamalar da var.

    VivaVideo skandalı

    Secure-D güvenlik ekibi tarafından yapılan bir araştırma, VivaVideo düzenleme uygulamasının arka planda kullanıcıları mağdur edecek faaliyetler içerisinde olduğunu tespit etmiş. Aslen ücretsiz olan bu video düzenleme uygulaması belirli özellikleri ücretli olarak sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Pandemi döneminde estetik operasyon talebi arttı

    Ayrıca Bkz. "Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi"

    Global olarak 100 milyondan fazla indirilen uygulama oldukça popüler ve 4.4 ortalama değerlendirmesi var. Bu bakımdan güvenilirliği yüksek ve tercih edilen bir uygulama haline geliyor.

    Ne var ki arka planda uygulamanın sürekli yetkisiz bir şekilde kullanıcıdan ücretli abonelik onayı istediği belirtiliyor. Secure-D ağını kullanan cihazlarda yaklaşık 20 milyon yetkisiz onay talebinin geldiği ifade edilmiş. Bu da 27 milyon dolar gibi bir meblağ yapıyor.

    Diğer bir yöntem ise kullanıcıya bir reklam gösterimi yapılıyor gibi görünüp aslında herhangi bir reklamın gösterilmemesi. Bu da reklamverenlere yönelik olarak bir aldatma hareketi şeklinde yorumlanıyor.

    Uygulamanın takip edilmeye başlandığı dönemden sonra bu iki davranışı bıraktığı ve yeni sürümlerde standart bir şekilde çalışmaya devam ettiği gözlemlenmiş. Oldukça sevilen ve işe yarar düzenleme araçları geliştirmesine rağmen VivaVideo uygulamasının neden böyle bir illegal faaliyete giriştiği merak konusu.



    https://www.phonearena.com/news/delete-vivavideo-android-app-steals-your-money_id128437 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir 55 dk. BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü tanıtıldı 1 sa. Xbox Series sahiplerinin %70'i Game Pass abonesi 1 sa. 2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi 2 sa. Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı 2 sa. Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 3 Remake 2 sa. Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı 3 sa. Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak 4 sa. iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu [DH Özel Haber] 4 sa. Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor 4 sa. TSMC siparişlere yetişmek için 2.3 milyar dolarlık teçhizat satın alıyor 5 sa. Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor 5 sa. macOS Big Sur bazı cihazlarda çökmelere neden oluyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN VivaVideo uygulaması tehlike saçıyor Sonraki Rick and Morty'nin 7. sezonu için çalışmalar çoktan başlamış 6 sa. Amazon’da telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim 7 sa. Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 7 sa. Mi Band ve Amazfit marka akıllı saatlerin üreticisi Huami, Türkiye'de! 8 sa. Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak 9 sa. Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır 9 sa. Sylvester Stallone, The Suicide Squad 2 filminin kadrosuna katıldı 10 sa. SpaceX, 4 astronotu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 18 sa. Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı 19 sa. Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu ABD’de hizmete soktu 20 sa. İki dev galaksinin 'çarpışma öncesi' son anları böyle görüntüledi 20 sa. 50 TL değerindeki Genesis Alpha One, Amazon Prime üyelerine ücretsiz 20 sa. Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın 20 sa. İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor 21 sa. Black Panther 2'de CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman olmayacak 21 sa. Super Flower Neon 122 soğutucusunu duyurdu 21 sa. Rakiplerine toz yutturan bir özelliği var "Samsung Galaxy Tab S7+ incelemesi" 22 sa. OnePlus 9 ilk görüntüsüyle karşımızda 22 sa. Doğada tamamen çözünebilen kalem üretildi 23 sa. Kulaklıkların sonunu getirecek teknoloji: Sesi kulağa ışınlayan hoparlör geliştirildi! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    XBOX | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu
    DH Forum
    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
    DonanımHaber
    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
    DonanımHaber
    Deathloop Steam'de Ön Siparişe Açıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Xbox Series'in Hızlı Devam Etme Özelliği Bazı Oyunlarda Sorunl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız